كرة سلة - منتخب مصر يخسر مباراته الأولى في بطولة العالم تحت 19 عاما

افتتح منتخب مصر لكرة السلة "شباب" بطولة العالم تحت 19 عاما بخسارة أولى.

وخسر منتخب مصر أمام صربيا بنتيجة 74-59.

وانتهى الربع الأول بتقدم صربيا 17-10، استمر التفوق الصربي في الربع الثاني لتصبح النتيجة 42-27، فيما انتهى الربع الثالث بنتيجة 59-42.

ويلعب منتخب مصر الجولة الثانية أمام اليابان غدا -الأحد- في تمام الساعة 1 ظهرا.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع اليابان والبرازيل وصربيا.

وتُلعب الآن مباراة البرازيل واليابان، وتتقدمها البرازيل بنتيجة 53-35 حتى الآن.

وتقام البطولة في المجر خلال الفترة بين 24 يونيو و2 يوليو.

ويتواجد في المجموعة الأولى منتخبات فرنسا والصين وكندا وإسبانيا.

وينافس في المجموعة الثانية منتخبات لبنان وسلوفينيا والولايات المتحدة الأمريكية ومدغشقر.

ويلعب في المجموعة الرابعة منتخبات كوريا الجنوبية والمجر والأرجنتين وتركيا.