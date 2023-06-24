أمم إفريقيا تحت 23 عاما - حكم سنغالي لمباراة مصر والنيجر

يقود السنغالي أدالبيرت ضيوف مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد النيجر في أول مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر مع النيجر غدا في الثامنة مساءً باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة.

وسيعاون ضيوف كل من الملجاشي دمبانينا أندريا والتوجولى وجونسون أنتو كوفي، ويتواجد الجامبي لامين جاما كحكم رابع.

وسيتواجد: بوثان سعيد من جزر القمر مراقبا للمباراة ويرافقه الصومالي على محمد أحمد مراقبا للحكام والغانى ألكساندر ساكي المنسق العام للمجموعة.

وسبق أن تواجد السنغالي كحكم رابع في خسارة الزمالك من شباب بلوزداد في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

وتواجد كحكم رابع أيضا في خسارة الأهلي من صنداونز الجنوب إفريقي كحكم رابع والتي انتهت بخسارة الأهلي بنتيجة 5-2.

وأدار مباراتين في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما والتي استضافتها مصر في يناير الماضي.

وسيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء.

بينما يرتدي منتخب النيجر الزي الأبيض كاملا.

ومثّل منتخب في الاجتماع الفني كل من: محمود حرب مدير المنتخب وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وعيد سليمان مسؤول المهمات.

قائمة مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد السيد (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) – محمد مغربي (سموحة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – حاتم سكر (الزمالك) – محمد طارق (الزمالك) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – محمد سمير(طلائع الجيش).

الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي) – مصطفى سعد (سيراميكا كليوباترا) – محمد شحاته (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر) - أحمد فوزي (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

وتضم قائمة الانتظار الثلاثية كل من: محمد حمدى من إنبي ومحمد عبد الغنى من الاتحاد وحسام أشرف من البنك الأهلي.