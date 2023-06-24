خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 32 من الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري.

وتبدأ منافسات الجولة بدءا من الثلاثاء 27 يونيو بلقاء الزمالك وغزل المحلة.

وتنتهي في الأول من يوليو بلقاء يجمع حرس الحدود والاتحاد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وله 6 مباريات مؤجلة، فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب وهبط بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية.

وإليكم مباريات الجولة 32:

الزمالك × غزل المحلة – 27 يونيو – استاد القاهرة

المصري × فيوتشر – 28 يونيو – استاد برج العرب

بيراميدز × سموحة – 28 يونيو – استاد الدفاع الجوي

الإسماعيلي × أسوان – 29 يونيو – استاد الإسماعيلية

البنك الأهلي × الأهلي – 29 يونيو – استاد القاهرة

إنبي × فاركو – 30 يونيو – استاد بتروسبورت

المقاولون العرب × الداخلية – 30 يونيو – استاد المقاولون العرب

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا – 30 يونيو – استاد جاهز الرياضة

حرس الحدود × الاتحاد – 1 يوليو – استاد برج العرب

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet