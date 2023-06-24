تقرير: الريان القطري يقدم عرضا للتعاقد مع موليكا.. وموقف بشكتاش
السبت، 24 يونيو 2023 - 16:34
كتب : FilGoal
نرشح لكم
تقرير: تشيلسي يضغط لحسم صفقة كايسيدو رومانو: كوليبالي يصل الرياض.. وقيمة انتقاله للهلال سكاي: المسلسل مستمر.. تشيلسي يرفض العرض الثالث من يونايتد لضم ماونت موندو ديبورتيفو: برشلونة يريد قطع الطريق على النصر في صفقة بروزوفيتش ماركا: مانشستر سيتي يريد ضم أشرف حكيمي بيلد: ليفربول فتح باب المفاوضات مع بافارد رومانو: كوندوجبيا يقترب من مارسيليا تقرير: خطوة واحدة تفصل قائد المغرب عن مارسيليا