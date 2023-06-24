تقرير: تشيلسي يضغط لحسم صفقة كايسيدو
السبت، 24 يونيو 2023 - 16:11
كتب : FilGoal
كثف نادي تشيلسي مفاوضاته للحصول على خدمات مويسيس كايسيدو لاعب برايتون.
مويسيس كايسيدو
النادي : برايتون
وبحسب شبكة "cbs" الأمريكية، فإن تشيلسي يضغط بقوة من أجل الحصول على خدمات كايسيدو.
وأوضحت التقارير أن تشيلسي سيقدم عرضا قيمته 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين إسترليني كمتغيرات.
صحيفة "تايمز" الإنجليزية ذكرت في تقرير سابق لها أرسنال قرر الانسحاب من صفقة كايسيدو.
وأوضح التقرير أن اختار الاستمرار في صفقة ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.
كايسيدو صاحب الـ21 عاما انتقل إلى برايتون في يناير من عام 2022.
وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.
وسيشارك برايتون الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.
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