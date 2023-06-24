مؤتمر إبراهيم عادل: نتطلع لفرض شخصيتنا على منافسينا في الملعب

السبت، 24 يونيو 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي - إبراهيم عادل

أوضح إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي أن الجميع في حالة تركيز استعدادا لمنافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويستعد لمنتخب مصر لبدء مشواره في البطولة بمواجهة النيجر غدا الأحد في المغرب.

وقال قائد المنتخب في المؤتمر الصحفي: "أؤكد أننا جاهزون للبطولة بشكل عام، لكن نتعامل مع كل مباراة على حدى ولكل مرحلة ظروفها".

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وأضاف "نحن الآن في حالة تركيز على لقاء النيجر وهدفنا اجتياز ضربة البداية في الوقت الحالي".

وتابع " كل زملائي في حالة حماس وتركيز وكلنا ندرك أهمية البطولة، ولدينا جهاز فني محترف وعلى أعلى مستوى وتعلمنا منه الكثير".

وواصل "نتطلع لفرض شخصيتنا على منافسينا في الملعب، وتقديم أداء قوي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأتم "أتمنى من الجميع مساندة المنتخب الأولمبي في مهمته الوطنية".

وتستمر منافسات البطولة بدءا من اليوم 24 يوليو حتى 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

قائمة مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد السيد (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) – محمد مغربي (سموحة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – حاتم سكر (الزمالك) – محمد طارق (الزمالك) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – محمد سمير(طلائع الجيش).

الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي) – مصطفى سعد (سيراميكا كليوباترا) – محمد شحاته (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر) - أحمد فوزي (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

وتضم قائمة الانتظار الثلاثية كل من: محمد حمدى من إنبي ومحمد عبد الغنى من الاتحاد وحسام أشرف من البنك الأهلي.

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