رومانو: كوليبالي يصل الرياض.. وقيمة انتقاله للهلال

السبت، 24 يونيو 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

احتفال هدف كوليبالي مع تشيلسي أمام توتنام

وصل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي إلى الرياض العاصمة السعودية لإتمام انتقاله لصفوف الهلال.

وكان كوليبالي قد انضم إلى صفوف تشيلسي قادما من نابولي في الصيف الماضي.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن كوليبالي تواجد في الرياض من أجل الخضوع للكشف الطبي.

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وأوضح أن الهلال سيعلن عن ضم كوليبالي في صفقة تصل قيمتها إلى 24 مليون دولار.

ويقترب كوليبالي - 32 عاما- من الرحيل عن البلوز بشكل رسمي بعد أقل من موسم قضاهم مع الفريق.

وتأتي صفقة كوليبالي من أجل تدعيم الهلال السعودي لدفاع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض كوليبالي 32 مباراة بقميص تشيلسي منذ انضمامه إلى الفريق.

ونجح كوليبالي رغم مركزه كمدافع في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

وحقق كوليبالي لقب كأس أمم إفريقيا الماضية مع منتخب السنغال.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في السنغال لعامي 2017 و2018.

وحصد كوليبالي مع نادي نابولي لقبي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

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