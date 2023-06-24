مؤتمر ميكالي: لدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان ونسعى لتحقيق حلم الجماهير

شدد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن بطولة كأس الأمم تحت 23 عاما قوية وصعبة والحظوظ لكل المنتخبات متساوية.

ويستعد لمنتخب مصر لبدء مشواره في البطولة بمواجهة النيجر غدا الأحد في المغرب.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: "نتطلع لتحقيق انطلاقة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر غدا في مستهل المشوار القاري".

وأضاف "قناعاتي أن كل المباريات صعبة، والبطولة قوية، وكل المنتخبات المتأهلة تتساوى في الأحلام المشروعة".

وأردف "درسنا كل منافسينا جيدا، ولدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان وفريق جيد ونتطلع لتحقيق حلم الجمهور والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأتم "شاهدنا منتخب النيجر ونحترمه جيدا وفى الوقت نفسه نطمئن الجماهير المصرية وكلنا ثقة في لاعبينا".

وتستمر منافسات البطولة بدءا من اليوم 24 يوليو حتى 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

قائمة مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد السيد (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) – محمد مغربي (سموحة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – حاتم سكر (الزمالك) – محمد طارق (الزمالك) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – محمد سمير(طلائع الجيش).

الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي) – مصطفى سعد (سيراميكا كليوباترا) – محمد شحاته (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر) - أحمد فوزي (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

وتضم قائمة الانتظار الثلاثية كل من: محمد حمدى من إنبي ومحمد عبد الغنى من الاتحاد وحسام أشرف من البنك الأهلي.