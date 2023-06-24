مانشيني: عندما يغادر لاعب مثل تونالي إيطاليا فهناك مشكلة

أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا بـ "بعض الأسف" على انتقال ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان إلى نيوكاسل.

وأصبح تونالي على مقربة من الانتقال لنيوكاسل مقابل 80 مليون يورو بحسب التقارير.

وقال مانشيني لشبكة "سكاي" إيطاليا: "هناك بعض الأسف، إذا غادر لاعب جيد وشاب مثل تونالي إيطاليا فهذا يعني وجود عدة مشاكل".

وأضاف "على المستوى الفني فاللعب في الدوري الإنجليزي سيخدم اللاعب، هي خطوة جيدة له".

ويتواجد حاليا تونالي مع منتخب إيطاليا تحت 21 عاما للمشاركة في بطولة أوروبا للشباب والتي تقام في جورجيا ورومانيا.

وحاول نيوكاسل ضم نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر في البداية ثم توصل لاتفاق لضم تونالي البالغ 23 عاما.

وخضع باريلا للفحص الطبي ومن المتوقع إعلان انتقاله لصفوف الماكبياس خلال الأيام المقبلة.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون لاعب الوسط الإيطالي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي متفوقا على الإسباني ألكسندر إيزاك.

وسيكون أيضا أغلى لاعب يرحل عن صفوف ميلان متفوقا على ريكاردو كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 67 مليون يورو.

تونالي انضم إلى ميلان في صيف 2020 وساهم في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

صاحب القميص رقم 8 خاض بقميص ميلان 130 مباراة خلال 3 مواسم سجل 7 وصنع 13 هدفا.

وخاض اللاعب بقميص الروسونيري 48 مباراة الموسم الماضي وأنهى الفريق رابعا في الدوري ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى نيوكاسل لتعزيز قوته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي يعود للمسابقة لأول مرة منذ 2003.