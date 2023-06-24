بيلد: ليفربول فتح باب المفاوضات مع بافارد

فتح نادي ليفربول باب المفاوضات مع الفرنسي بنجامين بافارد مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

ويمتد تعاقد بافارد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ليفربول تحدث مع وكلاء بنجامين بافارد، لكنهم لم يبدؤوا المفاوضات مع بايرن ميونخ.

وأوضحت التقارير أن بافارد يحظى أيضا باهتمام برشلونة ومانشستر سيتي.

في المقابل يسعى بايرن ميونيخ لتجديد عقد بافارد والاحتفاظ بخدمات اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

بافارد خاض مع بايرن ميونخ 47 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 162 مباراة سجل 12 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.