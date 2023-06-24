إيقاف 4 لاعبين بسبب أحداث مباراة أمريكا والمكسيك

السبت، 24 يونيو 2023 - 12:13

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - أمريكا - المكسيك

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية (كونكاكاف) إيقاف 4 لاعبين من منتخبي أمريكا والمكسيك بسبب سوء السلوك خلال مواجهة المنتخبين في نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف.

وحقق منتخب أمريكا اللقب بالفوز على كندا في النهائي ومن قبلها المكسيك في نصف النهائي بنتيجة 3-0.

وجاءت العقوبات:

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  • إيقاف ويستون ماكيني 3 مباريات وسيرجينو ديست مباراتين بسبب التحصل على بطاقة حمراء.
  • إيقاف سيزار مونتيس وخيراردو أرتيجا مباراتين بسبب التحصل على بطاقة حمراء.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فأن ثنائي منتخب أمريكا سيتواجد في القائمة المشاركة في الكأس الذهبية والتي تبدأ فجر غدا الأحد.

وسيغيب الثنائي عن أول جولة في دور المجموعات ضد جامايكا بعدما غاب عن مباراة كندا في نهائي كأس الأمم، فيما سيمتد غياب ماكيني للجولة الثانية.

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ماذا حدث؟

في الدقيقة 71 من عمر اللقاء تدخل سيزار مونتيس مدافع المكسيك بعنف على فلوريان بالوجن مهاجم أمريكا وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه المدافع.

لكن ماكيني تدخل وخاض شجارا مع لاعبي المكسيك انتهى بتمزيق قميصه والخروج مطرودا ببطاقة حمراء.

واعتذر لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي لزملائه عقب المباراة في غرفة الملابس.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء أشهر الحكم بطاقة حمراء جديدة في وجه ديست وكذلك أرتيجا بسبب مشاجرة بينهما.

ويستون ماكيني سيرجينيو ديست أمريكا المكسيك
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