تقرير: خطوة واحدة تفصل قائد المغرب عن مارسيليا

السبت، 24 يونيو 2023 - 12:09

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

بات رومان سايس قائد منتخب المغرب قريبا من الانتقال لصفوف مارسيليا الفرنسي.

وينتهي تعاقد سايس مع بيشكتاش التركي حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن سايس على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف مارسيليا.

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وأوضحت التقارير أن موافقة الإسباني مارسيلينيو مدرب مارسيليا الجديد هي الخطوة الأخيرة لإتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن بيشكتاش طلب الحصول على 4 ملايين يورو فيما يرغب مارسيليا في دفع 2.5 مليون يورو لضم اللاعب.

وكشفت التقارير أن في حال موافقة مارسيلينو على ضم سايس فإن مبلغ 3 ملايين يورو سيكون كافي لينتقل قائدة المغرب إلى النادي الفرنسي.

وانضم سايس لصفوف بيشكتاش بداية الموسم الحالي قادما من ولفرهامبتون.

وخاض صاحب الـ 33 عاما 26 مباراة مع الفريق التركي في الموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.

وحقق سايس إنجازا تاريخيا مع منتخب المغرب الذي احتل المركز الرابع في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

سايس قاد منتخب المغرب ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).

رومان سايس منتخب المغرب بشكتاش مارسيليا
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