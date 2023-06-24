في عيد ميلاده.. 36 معلومة ربما لا تعرفها عن ليونيل ميسي

يحتفل ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ 36 اليوم السبت، ولذلك إليكم أبرز 36 معلومة ربما لا تعرفها تخص الأرجنتيني.

كم مرة سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة؟ وكم مرة تعرض للطرد؟ وكم لقبا حققه؟

شبكة "ذا أثليتك" عرضت 36 معلومة ربما لا تعرفها تخص الأرجنتيني.

1 سجل ميسي 672 هدفا مع برشلونة وهو الهداف التاريخي للنادي وأكثر من سجل لفريق واحد التاريخ.

الرقم سابقا كان بحوزة بيليه الذي سجل 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي في الفترة من 1956 وحتى 1974.

2 ميسي سجل 807 هدفا في مسيرته (672 مع برشلونة و32 مع باريس سان جيرمان و103 مع الأرجنتين).

676 هدفا بالقدم اليسرى و103 باليمنى و26 بالرأس و1 بالصدر و1 باليد (سجله ضد إسبانيول في كأس ملك إسبانيا).

3 ميسي سجل 91 هدفا لبرشلونة والأرجنتين في عام 2012، وهو أكثر لاعب سجل في عام ميلادي واحد متفوقا على جيرد مولر الذي سجل 85 هدفا عام 1972.

4 ميسي أكثر من سجل في الدوريات الخمس الكبرى، هدفه ضد ستراسبورج وصل به لـ 496 هدفا متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب الـ 495 هدفا.

5 ميسي حقق الكرة الذهبية 7 مرات أكثر من أي لاعب بفارق جائزتين.

فاز بها أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، وربما يحصد الثامنة بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

6 ميسي الوحيد الذي حقق جائزة أفضل لاعب في كأس العالم مرتين، حققها مع الأرجنتين في نسختي 2014 حيث خسر اللقب ضد ألمانيا و2022 حيث فاز على فرنسا.

7 ميسي سجل 50 هدفا أو أكثر في الموسم الواحد خلال 6 مواسم مختلفة.

موسم 2011-12 سجل 73 هدفا وهو الأكثر له في جميع المسابقات.

8 ميسي سجل 672 هدفا لبرشلونة وهو أكثر من الأصوات التي حصل عليها جورج بوش في انتخابات الولايات المتحدة عام 2000 بولاية فلوريدا (537 صوتا)

9 ميسي الذي وصل لأكاديمية برشلونة وهو بعمر 13 عاما، خاض أول مباراة له في 2004 وحقق 35 لقبا حتى غادر في 2021.

10 ميسي سجل 103 هدفا للأرجنتين ما يجعله ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف الدولية بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (123) والإيراني علي دائي (109).

11 ميسي في كأس العالم 2022 سجل في دور المجموعات وثمن وربع ونصف ونهائي المسابقة ليصبح أول لاعب يسجل في جميع الأدوار بدءا منذ نسخة 1986.

12 ميسي سجل 8 هاتريك في دوري أبطال أوروبا أكثر من راؤول وتيري هنري وواين روني وهاري كين ومحمد صلاح وزلاتان إبراهيموفيتش ورونالدو الظاهرة ورميلو لوكاكو وتوماس مولر وديفيد تريزيجيه ولويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو كوستا وهيرنان كريسبو وجونزالو إيجوايين وألفارو موراتا وأنطوان جريزمان ونيكولا أنيلكا وليروي ساني وشيرو إيموبيلي وفيرناندو توريس وكريستيان فيري ودييجو فورلان مجتمعين.

13 ميسي بعمر 10 سنوات اكتشف مرضه بنقص هرمون النمو والذي كاد أن ينهي مسيرته، بعمر 14 عاما في أكاديمية برشلونة وصل طوله لـ 170 سم بفضل العلاج والنمو.

14 ميسي بطول 170 سم بعمر 14 عاما جعله أقصر بـ 5 سم فقط من المتوسط الطبيعي للرجل الأمريكي.

15 ميسي حقق الثلاثية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) مرتين مع برشلونة موسمي 2008-09 و2014-15 سجل في الأول 38 هدفا وفي الثاني 58.

16 ميسي حقق ذهبية أولمبياد بكين 2008 وسجل هدفين في البطولة وشارك كأساسي في النهائي والفوز على نيجيريا بهدف أنخيل دي ماريا، وكلاهما شارك في نهائي كأس العالم 2022 وسجل وتوج باللقب.

17 ميسي سجل 57 هاتريك في مسيرته، 48 مع برشلونة و9 مع الأرجنتين، الأول بعمر 19 عاما ضد ريال مدريد في التعادل 3-3.

18 ميسي سجل 7.2% من أهداف برشلونة عبر التاريخ، 672 من 9322 هدفا خلال 124 عاما من تاريخ النادي قضى خلالها الأرجنتيني 17 داخل جدرانه.

19 ميسي سجل 807 في مسيرته لكنه لم يسجل مطلقا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

20 ميسي طُرد في مباراته الأولى مع الأرجنتين، بعمر 18 عاما في أغسطس 2005 ضد المجر بعد دقيقتين فقط من مشاركته كبديل، في مسيرته تعرض للطرد 3 مرات. (1 مع برشلونة و2 مع الأرجنتين)

21 ميسي حقق في مسيرته 38 لقبا (35 مع برشلونة و3 مع باريس سان جيرمان) وهو ما يعني أنه يحقق لقبا لكل 22 مباراة يخوضها.

22 ميسي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة وهو رقمه الأكبر، وجاءت ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في مارس 2012 ومع الأرجنتين ضد إستونيا في ودية بشهر يونيو 2022.

23 ميسي وصل في نهائي كأس العالم 2022 لمباراته رقم 26 كأكثر من خاض مباريات في تاريخ المسابقة متفوقا على الألماني لوثر ماتيوس (25).

24 ميسي شارك في كأس العالم 5 مرات متساويا مع الثلاثي المكسيكي أنطونيو كارباخال ورافائيل ماركيز وأندريس خواردادو والألماني لوثار ماتيوس والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

25 ميسي ستكون مباراته الأولى مع إنتر ميامي هي الـ 14 له في الولايات المتحدة، الـ 13 السابقة كانت مع الأرجنتين وأغلبها في نسخة 2016 من كوبا أمريكا حيث خسر النهائي ضد تشيلي وأهدر ركلته الترجيحية.

26 ميسي سجل ضد 37 دولة مختلفة في مسيرته الدولية، وأكثر من هز شباك هو منتخب بوليفيا برصيد 8 أهداف

27 ميسي خاض 175 مباراة لمنتخب الأرجنتين، كأكثر من خاض مباريات دولية وضمن أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات الدولية في التاريخ.

28 ميسي سجل ضد إشبيلية 38 هدفا كأكثر فريق هز شباكه.

29 ميسي حمل أكثر من رقم بقميص منتخب الأرجنتين، 18 و19 من قبل، آخر مرة لم يرتدي القميص رقم 10 كانت ضد فرنسا في فبراير 2009.

30 ميسي سجل 27 هدفا ضد الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا بفارق 7 أهداف أكثر من أي لاعب آخر، وأرسنال هو أكثر من سجل ضده برصيد 9 أهداف.

31 ميسي سجل 62 هدفا من ركلة ثابتة. (50 مع برشلونة و2 مع باريس سان جيرمان و10 مع الأرجنتين).

32 ميسي أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ كوبا أمريكا برصيد 34 مباراة في 6 نسخ متساويا مع التشيلي سيرخيو ليفينجستون.

33 ميسي كاد أن يتفوق على سندرلاند تهديفيا في الفترة من 2010 وحتى 2019 عندما هبط الفريق إلى الدرجة الأولى الإنجليزية.

periodic reminder that Messi very nearly outscored Sunderland in the 2010s pic.twitter.com/ZEWYQfxWhk — Duncan Alexander (@oilysailor) December 18, 2022

34 ميسي سجل في 10 مباريات متتالية مع برشلونة في موسم 2012-13 كأكثر سلسلة متتالية له.

35 ميسي لم يسجل في 12 مباراة متتالية كأطول فترة صام فيها تهديفيا في موسم 2006-07 بعمر 19 عاما وكسر صيامه بهاتريك ضد ريال مدريد.

36 ميسي يمتلك أكثر صورة حصلت على إعجاب في تاريخ موقع "إنستجرام" بـ 75.6 مليون إعجاب وهو يحتفل بلقب كأس العالم وهو أكثر بـ 15 مليون من الصورة صاحبة المركز الثاني.