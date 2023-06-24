فوت ميركاتو: شيفيلد وليل يخططان للتعاقد مع مصطفى محمد

يحظى مصطفى محمد مهاجم نانت باهتمام شيفيلد يونايتد الإنجليزي وليل الفرنسي.

نانت أعلن منتصف الشهر الجاري رسميا ضمه لمصطفى محمد نهائيا قادما من صفوف جالاتا سراي.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن شيفيلد يونايتد الصاعد إلى الدوري الإنجليزي يخطط للتعاقد مع مصطفى محمد.

وأوضحت التقارير أن ليل الفرنسي أيضا يرغب في التعاقد مع المهاجم الدولي المصري خلال هذا الصيف.

وأشارت إلى أن مهاجم الزمالك السابق قد يغادر صفوف نانت أسرع من المتوقع بعد تمديد النادي الفرنسي لبند شرائه مؤخرا.

وكان مصطفى محمد انضم إلى نانت معارا من جالاتا سراي لموسم مع أحقية شراء مقابل 6 ملايين يورو.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.

وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.