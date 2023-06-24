وائل رياض: الحفاظ على لقب البطولة الإفريقية مهمة صعبة.. ودرسنا النيجر جيدا

شدد وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأولمبي على أهمية تحقيق الانتصار في المباراة الأولى أمام النيجر.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في تصفيات كأس الأمم في المغرب بنهاية الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وقال وائل رياض عبر أون تايم سبورتس: "الحفاظ على لقب البطولة الإفريقية مهمة صعبة لكننا تحدثنا مع اللاعبين وحاولنا تهيئتهم من الناحية النفسية. استعدينا للبطولة بشكل جيد من خلال المباريات الودية".

وأضاف "لدينا مباراة مهمة أمام النيجر في افتتاح مشوارنا بالبطولة ونريد تحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري. درسنا المنافس جيدا ونعلم أنه ليس خصما سهلا رغم مشاركته للمرة الأولى في البطولة".

وأتم "الحالة الفنية والبدنية للاعبي المنتخب الأولمبي في أفضل حال. الخوف والقلق أمر صحي ودليل على احترام المنافس وتقدير حجم المسؤولية".

وتقام البطولة في الفترة من 24 يونيو الى 8 يوليو المقبل.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى