الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 24 يونيو 2023 - 11:00

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - الزمالك أمام غزل المحلة

يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وحقق الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة على فاركو بنتيجة 3-1 وتأهل لربع نهائي كأس مصر.

فيما تعادل المحلة في مباراته الأخيرة مع المصري بهدف لكل فريق في الجولة 31 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 30 مباراة، وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي هذه المباراة.

وينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من محمد البوشي على القناة الصوتية الأولى ووليد الفقي على الصوتية الثانية.

وخسر الزمالك من الغزل في الدور الأول بنتيجة 2-1.

الزمالك غزل المحلة موعد مباراة الزمالك
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