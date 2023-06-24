مدرب منتخب السويس: سنحاول تقليل خطورة الأهلي الذي وصل لقمة مستواه

أوضح ميمي فريد المدير الفني لـ منتخب السويس أن الأهلي في قمة مستواه في الفترة الأخيرة قبل مواجهة الفريقين في كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع منتخب السويس في آخر مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال المدير الفني لـ منتخب السويس عبر أون تايم سبورتس 2: "نبذل كل جهد وشاهدنا مع اللاعبين آخر 5-6 مباريات للأهلي من أجل تقليل خطورته".

وأضاف "بالطبع المفاجآت واردة في الكأس، ونتمنى تحقيق المفاجأة ونمد اللاعبين بالأمل لأن كل شيء وارد".

وأكمل "تمثيل مشرف؟ هذا يعني أنني سأسلم المباراة للأهلي، أعطي للأهلي قيمته وهو ما أنقله للاعب ليكون قادرا على مواجهته، في الأيام الأخيرة درسنا التحركات ونتمنى أن يكون اللاعبون في قمة مستواهم خلال المباراة".

وأردف "الأهلي في قمة مستواه في الفترة الأخيرة، وخطوطه متكاملة لأول مرة منذ فترة طويلة. الظهيرين وقلبي الدفاع في أعلى مستوى، والمهاجمين يلعبون بشكل حر".

وأتم "في رأيي مباريات الكأس ليس بها نوع من المجازفة، وجاهزون لمواجهة الفريق الأساسي في الأهلي لأنه لا يمتلك صف ثاني من الأساس".

وحل منتخب السويس تاسعا في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية الموسم الجاري وهبط للممتاز ب.

وسبق أن وصل منتخب السويس الموسم الماضي إلى ربع نهائي كأس مصر وودع أمام سموحة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 25 يونيو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي هذه المباراة.

وينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وهذه هي المباراة الخامسة بين الأهلي ومنتخب السويس، وجميع الوقائع السابقة أتت في الدوري المصري.

ولم يسبق للسويس تحقيق أي انتصار على الفريق الأحمر، بواقع 3 هزائم وتعادل وحيد.

في موسم 1997-1998 فاز الأهلي ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ثم فاز في الدور الثاني بنتيجة 2-0.

أما في موسم 1999-2000، فاز الأهلي في القاهرة 3-1، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بدون أهداف.