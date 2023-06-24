مدرب منتخب السويس: سنحاول تقليل خطورة الأهلي الذي وصل لقمة مستواه

السبت، 24 يونيو 2023 - 10:53

كتب : FilGoal

منتخب السويس

أوضح ميمي فريد المدير الفني لـ منتخب السويس أن الأهلي في قمة مستواه في الفترة الأخيرة قبل مواجهة الفريقين في كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع منتخب السويس في آخر مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال المدير الفني لـ منتخب السويس عبر أون تايم سبورتس 2: "نبذل كل جهد وشاهدنا مع اللاعبين آخر 5-6 مباريات للأهلي من أجل تقليل خطورته".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز في الجول يكشف تفاصيل جلسة الشحات مع الأهلي.. وبندان يفصلان عن التجديد بعد 20 ركلة ترجيح.. أبو جبل يقود البنك الأهلي لربع نهائي كأس مصر بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025

وأضاف "بالطبع المفاجآت واردة في الكأس، ونتمنى تحقيق المفاجأة ونمد اللاعبين بالأمل لأن كل شيء وارد".

وأكمل "تمثيل مشرف؟ هذا يعني أنني سأسلم المباراة للأهلي، أعطي للأهلي قيمته وهو ما أنقله للاعب ليكون قادرا على مواجهته، في الأيام الأخيرة درسنا التحركات ونتمنى أن يكون اللاعبون في قمة مستواهم خلال المباراة".

وأردف "الأهلي في قمة مستواه في الفترة الأخيرة، وخطوطه متكاملة لأول مرة منذ فترة طويلة. الظهيرين وقلبي الدفاع في أعلى مستوى، والمهاجمين يلعبون بشكل حر".

وأتم "في رأيي مباريات الكأس ليس بها نوع من المجازفة، وجاهزون لمواجهة الفريق الأساسي في الأهلي لأنه لا يمتلك صف ثاني من الأساس".

وحل منتخب السويس تاسعا في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية الموسم الجاري وهبط للممتاز ب.

وسبق أن وصل منتخب السويس الموسم الماضي إلى ربع نهائي كأس مصر وودع أمام سموحة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 25 يونيو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي هذه المباراة.

وينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وهذه هي المباراة الخامسة بين الأهلي ومنتخب السويس، وجميع الوقائع السابقة أتت في الدوري المصري.

ولم يسبق للسويس تحقيق أي انتصار على الفريق الأحمر، بواقع 3 هزائم وتعادل وحيد.

في موسم 1997-1998 فاز الأهلي ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ثم فاز في الدور الثاني بنتيجة 2-0.

أما في موسم 1999-2000، فاز الأهلي في القاهرة 3-1، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بدون أهداف.

منتخب السويس الأهلي كأس مصر
نرشح لكم
وائل رياض: الحفاظ على لقب البطولة الإفريقية مهمة صعبة.. ودرسنا النيجر جيدا الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق وكيل المثلوثي يكشف تفاصيل التجديد مع الزمالك رئيس البنك الأهلي يوضح حقيقة العروض لـ أبو جبل ومحمد هلال مواعيد مباريات السبت 24 يونيو 2023.. كأس مصر ونصف نهائي الرابطة وحسم الدوري التونسي مؤتمر أوسوريو: مصطفى شلبي لعب كمهاجم وهمي.. وهذه أهدافي في الانتقالات ولم أتواصل مع جوارديولا تأهل معتاد.. الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بثلاثية ضد فاركو في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز
أخر الأخبار
إيقاف 4 لاعبين بسبب أحداث مباراة أمريكا والمكسيك 53 دقيقة | أمريكا
تقرير: خطوة واحدة تفصل قائد المغرب عن مارسيليا 57 دقيقة | ميركاتو
في عيد ميلاده.. 36 معلومة ربما لا تعرفها عن ليونيل ميسي ساعة | أمريكا
فوت ميركاتو: شيفيلد وليل يخططان للتعاقد مع مصطفى محمد ساعة | المحترفون
وائل رياض: الحفاظ على لقب البطولة الإفريقية مهمة صعبة.. ودرسنا النيجر جيدا ساعة | منتخب مصر
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب منتخب السويس: سنحاول تقليل خطورة الأهلي الذي وصل لقمة مستواه 2 ساعة | الكرة المصرية
وكيل المثلوثي يكشف تفاصيل التجديد مع الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز