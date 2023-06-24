رئيس البنك الأهلي يوضح حقيقة العروض لـ أبو جبل ومحمد هلال

السبت، 24 يونيو 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أنه لم يتلق أي عروض لضم محمد أبو جبل أو محمد هلال ثنائي الفريق.

محمد هلال

النادي : البنك الأهلي

محمد أبو جبل

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وتأهل البنك الأهلي لربع نهائي كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال نصار عبر قناة المحور: "لا توجد أي عروض رسمية أو شفهية لمحمد أبو جبل ومحمد هلال".

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وأكمل "في حال ورود عروض سنعرض الأمر على الجهاز الفني أولا".

وشدد "لدينا توجه هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق حتى لا نكرر ما حدث الموسم الجاري".

وواصل "نيكوديموس بابافاسيلو المدير الفني مستمر معنا، خاصة استطاع معرفة إمكانيات اللاعبين والموسم المقبل سيكون أفضل".

وأتم "نؤجل الحديث عن الصفقات وسنفكر في الأمر بعد آخر مباراة في الدوري حرصا على تركيز اللاعبين والجهاز الفني في إنهاء الموسم الحالي".

ويضرب البنك موعدا ناريا في ربع نهائي كأس مصر حيث سيلتقي بيراميدز وصيف الموسم الماضي.

ويحتل الفريق المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة من 31 مباراة.

محمد أبو جبل محمد هلال البنك الأهلي أشرف نصار
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