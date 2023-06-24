مواعيد مباريات السبت 24 يونيو 2023.. كأس مصر ونصف نهائي الرابطة وحسم الدوري التونسي

تتواصل المباريات المحلية سواء في كأس مصر أو كأس الرابطة وبداية كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ومراحل الحسم للقب الدوري التونسي.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنــــــــــــــا.

كأس مصر

في السادسة والنصف مساءً وعلى استاد السكة الحديد يلتقي النجوم مع سموحة ضمن مباريات دور الـ 16.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

وتأهل لربع النهائي حتى الآن كل من: إنبي وبيراميدز والمقاولون العرب والبنك الأهلي والزمالك.

كأس الرابطة المصرية

في التاسعة والنصف مساءً وعلى أون تايم سبورت 1 أيضا تقام أولى مبارياتي نصف نهائي كأس الرابطة بين المصري وفيوتشر.

ويستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية اللقاء.

يذكر أن فيوتشر يحمل لقب النسخة الأولى من المسابقة التي أقيمت الموسم الماضي.

كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في المغرب وعلى ملعب الأمير مولاي عبد الله وفي الحادية عشر مساءً يلتقي منتخب المغرب الأولمبي مع نظيره الغيني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

البطولة تشهد مشاركة منتخب مصر الأولمبي ويتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائيات أولمبياد باريس.

الدوري التونسي

في الجولة الـ 12 من مرحلة البطولة يلتقي النجم الساحلي المتصدر مع الإفريقي الوصيف قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وتذاع المباراة التي تبدأ في السادسة والنصف مساءً على قناة الكاس 1.

وفي حال فاز النجم سيوسع الفارق لـ 7 نقاط ومع تبقي جولتين يكون قد حقق اللقب بشكل رسمي.

فيما أي نتيجة للإفريقي تعني تأجيل حسم اللقب.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنــــــــــــــا.

ويلتقي في نفس التوقيت الترجي مع الصفاقسي الذي يقوده حسام البدري.