بعد غياب 15 عاما.. الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي بعد سيناريو جنوني رفقة الوداد

السبت، 24 يونيو 2023 - 00:19

كتب : إسلام أحمد

شعار الجيش الملكي

توج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي للمرة الثالثة عشر في تاريخه والأولى منذ 15 عاما في الأنفاس الأخيرة من موسم 2022-2023.

وظل الصراع بين الجيش والملكي والوداد مشتعلا حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع عندما رضا سليم هدفا للجيش الملكي معلنا التتويج بلقب الدوري.

وانفرد الجيش الملكي بالمركز الثاني ضمن الأكثر تتويجا بلقب الدوري المغربي بعد الوداد صاحب الـ 22 لقبا، وفض الشراكة مع الرجاء الذي ظل برصيد 12 لقبا.

أخبار متعلقة:
الرجاء المغربي يعلن ضم لاعب صنداونز تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة.. فوز الوداد وتعثر الجيش الملكي في الدوري المغربي وصول بعثة منتخب مصر إلى لمغرب لمواجهة غينيا سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية

وانتهى الموسم بتصدر الجيش الملكي للترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوداد الذي ظل يصارعه حتى الثواني الأخيرة من الموسم.

وحل الفتح الرباطي ثالثا برصيد 55 نقطة، وجاء وراءه أولمبيك أسفي الذي يقوده المصري طارق مصطفى برصيد 47 نقطة.

وبذلك سيشارك الجيش الملكي والوداد الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا، فيما سيشارك الفتح الرباطي في الكونفدرالية.

وينتظر طارق مصطفى نتائج مباريات كأس العرش المغربي لمعرفة موقفه من المشاركة القارية الموسم المقبل.

ماذا حدث؟

تصدر الجيش الملكي الموسم منذ الجولة الثامنة ورفض التفريط في الصدارة لصالح الوداد الذي ظل يصارعه على اللقب.

وبعد التعثر ضد الرجاء بالتعادل السلبي في الجولة قبل الأخيرة، أصبح على الجيش الملكي الفوز أو التعادل مع انتظار تعثر الوداد عندما يلتقي اتحاد طنجة.

في المقابل كان الوداد ينتظر تعثر الجيش الملكي مع انتصاره على المغرب الفاسي ليخطف لقب الدوري، وكلا الفريقين يلعب خارج قواعده.

إلى الجولة الأخيرة

تقدم الجيش الملكي مبكرا عن طريق رضا سليم من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة وهو ما كان يعني تتويجه بلقب الدوري.

وفي الدقيقة 13 من عمر اللقاء تعادل اتحاد طنجة عن طريق الحاجي كوناتيه.

في التوقيت ذاته سجل هشام بوسفيان هدف التقدم للوداد لينقل اللقب إلى الدار البيضاء.

في الشوط الثاني تقدم أحمد حمدون للجيش الملكي ليعيد اللقب مجددا إلى خزائنه بعد مرور 3 دقائق على البداية.

في الجهة الأخرى سجل يحيى جبران من علامة الجزاء هدفا للوداد في الدقيقة 53 ومنتظرا تعثر منافسه المباشر.

صبر الوداد أتي ثماره حيث سجل محسن متولي -قائد الرجاء السابق- هدف التعادل لاتحاد طنجة قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء، لتصبح النتيجة 2-2.

وهو ما نقل كفة اللقب إلى الدار البيضاء.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الوداد سيرفع اللقب الثالث والعشرين في تاريخه من الدوري المغربي، تحصل الجيش الملكي على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

انبرى لها رضا سليم وسددها في الشباك معلنا تتويج الجيش الملكي باللقب الأول له منذ 15 عاما.

الجيش الملكي الدوري المغربي الوداد
نرشح لكم
مواعيد مباريات الجمعة 23 يونيو 2023.. الزمالك في الكأس وحسم الدوري المغربي ومنافس الأهلي أولمبي الشلف يتوج بلقب كأس الجزائر للمرة الثانية ويحجز مقعدا في الكونفدرالية 3 مواجهات منتظرة لـ الزمالك.. إعلان جميع مواعيد البطولة العربية 2023 ودع beIN Sports.. تعرف على مسيرة لخضر بريش الحافلة في ظهور الضاوي.. تعادل بين تونس والجزائر وديا بيان الاتحاد القطري بشأن إلغاء مباراة نيوزيلندا: لاعبنا هو من تعرض للعنصرية المدير الرياضي لأم صلال يكشف حقيقة اهتمام ناديه بالتعاقد مع الشحات تعددت الأسباب والإلغاء واحد.. أيرلندا تنسحب من مواجهة الكويت بسبب "إهانة عنصرية"
أخر الأخبار
اسكواش - سداسي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى
بعد غياب 15 عاما.. الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي بعد سيناريو جنوني رفقة الوداد 2 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر أوسوريو: مصطفى شلبي لعب كمهاجم وهمي.. وهذه أهدافي في الانتقالات ولم أتواصل مع جوارديولا 2 ساعة | الكرة المصرية
تأهل معتاد.. الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بثلاثية ضد فاركو 2 ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يعلن عدم ضمه لـ باريديس ويعيده إلى سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز 3 ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - هشام عبد المنعم مديرا فنيا لـ الألومنيوم 3 ساعة | الدرجة الثانية
كرة طائرة - حسن الحصري يتولى تدريب الاتحاد السكندري 3 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة