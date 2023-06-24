مؤتمر أوسوريو: مصطفى شلبي لعب كمهاجم وهمي.. وهذه أهدافي في الانتقالات ولم أتواصل مع جوارديولا

السبت، 24 يونيو 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عن اعتماده على مصطفى شلبي كمهاجم وهمي في لقاء الفريق الأبيض ضد فاركو.

وفاز الزمالك على فاركو مساء أمس الجمعة بثلاثة أهداف لهدف في دور الـ16 من كأس مصر.

وتحدث أوسوريو في مؤتمر صحفي تلى المباراة قائلا: "الشوط الأول كنا أفضل من الثاني، والفريق بدنيا كان جيدا جدا وينفذ ما قلته".

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وواصل "أجرينا تعديلات في الشوط الثاني لتنشيط وسط الملعب وبدأنا بمصطفى شلبي كمهاجم وهمي وزيزو وسيد عبد الله يمتازان بالسرعة ولعبا على طرفي الملعب".

وأردف "للأسف هدف أحمد بلحاج لم يتم احتسابه".

وتابع "كل اللاعبين أدوا ما عليهم".

وواصل المدرب الكولومبي تصريحاته قائلا: "وأشيد بمصطفى الزناري لأنه أول مرة يلعب في ذلك المركز وتميز بالسرعة ولعب جيدا".

وأردف "بالنسبة لي مركز قلب الدفاع يجب أن يمتاز بالسرعة العالية وقدرات دفاعية جيدة، وحمزة المثلوثي جيد في ذلك المركز والزناري سيتحسن أكثر".

وعن أهدافه في الانتقالات قال: "الأولوية بالنسبة لي التعاقد مع لاعب في قلب الدفاع ويلعب بقدمه اليسرى والهدف الثاني لي مهاجم رقم 9".

وأكمل "عملي الأساسي يتمثل في تجهيز اللاعبين لتنفيذ التعليمات ويوم المباراة يتواصل شخص مصري معهم بشكل أفضل بسبب عامل اللغة".

وعن زيارة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لمصر قال: "هو في إجازة مع عائلته ولم أتواصل معه والأفضل أن يزور الأهرامات بدلا من متابعة المباريات".

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