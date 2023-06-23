تأهل معتاد.. الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بثلاثية ضد فاركو

تأهل الزمالك بشكل معتاد لربع نهائي كأس مصر 2023 بالفوز على فاركو بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 بلقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية الزمالك: أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي وأحمد فتوح، فيما سجل عمرو جمال هدف فاركو الوحيد.

وتأهل الزمالك لربع النهائي للمرة الثانية عشر في على التوالي منذ موسم 2009-10.

وأصبح الزمالك خامس المتأهلين لربع النهائي بعد بيراميدز وإنبي والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

وسيضرب الزمالك موعدا مع ذئاب الجبل في ربع نهائي كأس مصر.

















































































التشكيل

شهد تشكيل الزمالك إجراء ثلاثة تبديلات بمشاركة محمد عبد الغني ومصطفى الزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من محمد طارق وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله الذين خاضوا لقاء الاتحاد السكندري الأخير.

في المقابل قاد عمرو جمال هجوم فاركو وبجواره رزقي حمرون وشكري نجيب.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا واعتمد فاركو على تهديد مرمى محمد صبحي بتسديدات بعيدة المدى، فأطلق محمود حمادة تصويبة صاروخية من خارج المنطقة أبعدها صبحي بأطراف أصابعه لركنية في الدقيقة السابعة.

واعتمد الزمالك على شيكابالا الذي حصل على أدوار حرة في منتصف الملعب لكن تمريراته في منطقة فاركو الدفاعية كانت من نصيب الدفاع ودون خطورة.

في الدقيقة 16 تحصل أحمد سيد "زيزو" على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من أحمد عوض.

انبرى زيزو للركلة وسددها على يمين محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو مسجلا الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

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في الدقيقة 35 أجرى طارق العشري تغييرا مبكرا بمشاركة أحمد شريف بدلا من رزقي حمرون.

حاول لاعبو فاركو السيطرة على الكرة وتهديد مرمى محمد صبحي لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع ومن مرتدة سريعة بدأت من سيف الجزيري مرر كرة أرضية لمصطفى شلبي الذي سدد كرة مقوسة في أعلى الزاوية اليسرى مسجلا الهدف الثاني للزمالك في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول.

رد فاركو سريعا في بداية الشوط الثاني بهدف عن طريق عمرو جمال الذي حوّل عرضية أحمد شريف من الجهة اليسرى في الشباك في الدقيقة 47.

وتدارك محمد صبحي خطأه وتصدى لفرصة شكري نجيب، إذ مرر حارس الزمالك بالخطأ لمهاجم فاركو الذي حاول استغلال الموقف وسدد كرة بطريقة "لوب" لكن جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 57.

في الدقيقة 62 شارك سيد عبد الله ومحمد أشرف بدلا من شيكابالا والجزيري على الترتيب.

وفي الدقيقة 68 توقفت المباراة بسبب إصابة أحمد صغيري في الرأس وخرج بعد تلقي العلاج وعوضه أحمد فؤاد.

لم ترتق فرص فاركو لتهديد مرمى صبحي.

وفي الدقيقة 79 أشرك أوسوريو، المغربي أحمد بلحاج بدلا من إبراهيما نداي.

وسجل بلحاج هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 83.

لكن بعد 6 دقائق صنع المغربي بتمريرة ثنائية لأحمد فتوح فرصة تسجيل الهدف الثالث والذي سجله الظهير الأيسر بتسديدة قوية مرت من بين أقدام الحارس لتنهي المباراة عمليا.

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زيزو أضاف هدفا رابعا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكن ألغي بداعي التسلل لتنتهي المباراة بتأهل معتاد لـ الزمالك لربع النهائي كأس مصر.