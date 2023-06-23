يوفنتوس يعلن عدم ضمه لـ باريديس ويعيده إلى سان جيرمان

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 23:34

كتب : FilGoal

ليوناردو باريديس - يوفنتوس

أعلن يوفنتوس رحيل لاعبه لياندرو باريديس بعد نهاية إعارته من باريس سان جيرمان.

وخاض اللاعب الأرجنتيني 35 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالهم هدفا.

وكان يوفنتوس ضم باريديس الصيف الماضي معارا مجانا مع أحقية شراء نهائيا إلزاميا بنهاية الموسم.

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لكن أشار يوفنتوس إلى أنه هناك بعض البنود الرياضية إن حققها اللاعب فسيصبح خيار ضمه نهائيا إلزاميا بنهاية الموسم.

أما إن لم تتحقق تلك البنود الرياضية فيملك يوفنتوس الحق في تقرير إما ضم اللاعب نهائيا أو لا.

وفي كلتا الحالتين كان من المفترض أن يكلف انتقال باريديس إلى يوفنتوس نهائيا 22.6 مليون يورو تدفع في ثلاث سنوات، مع إضافة 2.2 مليون يورو يمكن أن ترتفع إلى 3 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة.

أما حال حدوث تلك البنود الرياضية المعينة وحال عدم التزام يوفنتوس بدفع المبالغ المنصوص عليها فيجب أن يحصل سان جيرمان من النادي الإيطالي على غرامة قدرها 2.5 مليون يورو.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم لسان جيرمان قادما من زينيت سان بطرسبرج في عام 2019.

وخاض باريديس مع سان جيرمان 117 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 10.

وسبق لباريديس اللعب مرتين في الدوري الإيطالي رفقة كييفو فيرونا وروما.

باريديس يوفنتوس
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