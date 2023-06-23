الدرجة الثانية - هشام عبد المنعم مديرا فنيا لـ الألومنيوم

توصل هشام عبد المنعم لاتفاق لتولي تدريب نادي الألومنيوم بدءا من الموسم المقبل.

ويخلف عبد المنعم في منصب المدير الفني عبد الرحيم همام.

وقال عبد المنعم لـ FilGoal.com: "اتفقت مع إدارة نادي الألومنيوم على قيادة الفريق وخلال 4 أيام سأعلن عن تشكيل الجهاز المعاون".

وأضاف "مجلس الإدارة فوضني في تشكيل الجهاز المساعد والإداري وسنحدد فترة الإعداد خلال أيام".

وأتم "سواء طبُق دوري المحترفين أو تم إلغاؤه سنكون في القسم الثاني ب ومستعدون لعودة الألومنيوم لمكانته الطبيعية".

وجاءت تجربة عبد المنعم الأخيرة مع بترول أسيوط الذي حجز بطاقة المشاركة في دوري المحترفين الموسم الماضي.

واحتل الألومنيوم الموسم المنقضي المركز التاسع في مجموعة الصعيد برصيد 40 نقطة.

وتعاقب 4 مدربين الموسم الماضي على الفريق بدءا من سعيد إبراهيم ثم حسن خيري وأبو طالب العيسوي نهاية بـ عبد الرحيم همام.