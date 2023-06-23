كرة طائرة - حسن الحصري يتولى تدريب الاتحاد السكندري

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 22:47

كتب : هاني العوضي

حسن الحصري - الاتحاد

تعاقد نادي الاتحاد مع حسن الحصرى المدرب العام لمنتخب مصر لتولى القيادة الفنية فريق الكرة الطائرة حتى صيف 2024.

ويمتلك الحصري سجلا تدريبيا مميزا حيث قاد العديد من فرق المقدمة بالدورى المصرى.

وشهدت الجلسة حضور إسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة الطائرة وجمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - حمدي الصافي يعلن رحيله عن قيادة سيدات الأهلي كرة طائرة - مصيلحي: جمهور الأهلي لا يقبل إلا المركز الأول.. والمدرب الأجنبي الأنسب كرة طائرة - محمد مصيلحي يعلن رحيله عن قيادة الأهلي رئيس اتحاد الطائرة يكشف سبب عدم سفر فريدة العسقلاني مع المنتخب

وشدد محمد مصيلحي رئيس النادي للمدير الفنى الجديد على كامل دعم مجلس إدارة النادى للفريق وتمنى له كل التوفيق في مهمته القادمة مع نادى الاتحاد.

وتولى الحصري من قبل تدريب الزمالك وشغل منصب المدرب العام والمدير الفني لمنتخب مصر

يذكر أن الاتحاد خسر نهائي كأس مصر للكرة الطائرة موسم 2022 من الزمالك.

وفي الموسم المنقضي ودع من ربع النهائي بالخسارة من الزمالك.

وحصد الزمالك ثنائية الدوري والكأس للكرة الطائرة الموسم الماضي.

كرة طائرة حسن الحصري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
كرة طائرة - حمدي الصافي يعلن رحيله عن قيادة سيدات الأهلي كرة طائرة - مصيلحي: جمهور الأهلي لا يقبل إلا المركز الأول.. والمدرب الأجنبي الأنسب كرة طائرة - محمد مصيلحي يعلن رحيله عن قيادة الأهلي رئيس اتحاد الطائرة يكشف سبب عدم سفر فريدة العسقلاني مع المنتخب كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية" خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقده مع محترفة كرة الطائرة كرة طائرة - اعتزال نهلة سامح القائدة التاريخية لفريق سيدات الأهلي كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا
أخر الأخبار
كرة طائرة - حسن الحصري يتولى تدريب الاتحاد السكندري 23 دقيقة | كرة طائرة
قبل كأس الرابطة والدوري.. الاتحاد يعتمد لائحة استثنائية تحفيزية 31 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر الأولمبي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما 53 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: أزبليكويتا سينتقل إلى إنتر.. وخطوة تقديرية من تشيلسي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل جلسة الشحات مع الأهلي.. وبندان يفصلان عن التجديد ساعة | الدوري المصري
من أجل تطبيق أو إلغاء دوري المحترفين.. تحديد موعد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ساعة | الدرجة الثانية
بعد 20 ركلة ترجيح.. أبو جبل يقود البنك الأهلي لربع نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الزمالك (2) (1) فاركو.. تغييران للأبيض ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 3 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 4 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل