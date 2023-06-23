كرة طائرة - حسن الحصري يتولى تدريب الاتحاد السكندري

تعاقد نادي الاتحاد مع حسن الحصرى المدرب العام لمنتخب مصر لتولى القيادة الفنية فريق الكرة الطائرة حتى صيف 2024.

ويمتلك الحصري سجلا تدريبيا مميزا حيث قاد العديد من فرق المقدمة بالدورى المصرى.

وشهدت الجلسة حضور إسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة الطائرة وجمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة

وشدد محمد مصيلحي رئيس النادي للمدير الفنى الجديد على كامل دعم مجلس إدارة النادى للفريق وتمنى له كل التوفيق في مهمته القادمة مع نادى الاتحاد.

وتولى الحصري من قبل تدريب الزمالك وشغل منصب المدرب العام والمدير الفني لمنتخب مصر

يذكر أن الاتحاد خسر نهائي كأس مصر للكرة الطائرة موسم 2022 من الزمالك.

وفي الموسم المنقضي ودع من ربع النهائي بالخسارة من الزمالك.

وحصد الزمالك ثنائية الدوري والكأس للكرة الطائرة الموسم الماضي.