قبل كأس الرابطة والدوري.. الاتحاد يعتمد لائحة استثنائية تحفيزية

اعتمد نادي الاتحاد لائحة استثنائية تحفيزية للفريق خلال المباريات القادمة والحاسمة في بطولتي كأس الرابطة المصرية والدوري المصري.

واستقر مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحي على اعتماد اللائحة والتي تتضمن مكافآت مالية مميزة للاعبين من أجل تحفيزهم بقوة لاستعادة الانتصارات والعودة للعروض القوية التي قدمها الفريق في بداية الموسم بهدف الحصول على بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويستعد الاتحاد للقاء سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس الرابطة يوم الإثنين المقبل.

وكذلك يسعى النادي لإنهاء مسابقة الدورى بشكل لائق وتحقيق هدف إنهاء الموسم في المركز الخامس بجدول الترتيب.

كذلك تضمنت اللائحة عدد من الجزاءات في حال عدم تحقيق الهدف المعلن من قبل مجلس إدارة النادى.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في الدوري المصري برصيد 41 نقطة قبل 3 جولات على نهاية الموسم بفارق نقطتين عن المركز الخامس الذي يحتله المقاولون العرب.

وتغيب الانتصارات عن زعيم الثغر في آخر 6 مباريات.

وودع الاتحاد كأس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من بيراميدز بهدف قاتل.