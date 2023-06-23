منتخب مصر الأولمبي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما

خاض منتخب مصر الأولمبي تدريبه الرئيسي اليوم الجمعة باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وشارك فى التدريبات كل اللاعبين وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني.

ويختتم المنتخب تدريباته غدا استعدادا للقاء الأحد المقرر أن يقام باستاد بن بطوطة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد المران الرئيسي محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وتعيش البعثة فى أجواء إيجابية ويسيطر الحماس على اللاعبين بحثا عن تحقيق الحلم الأوليمبي والدفاع بقوة عن اللقب خاصة وأن المسيرة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز فى تفاصيل التفاصيل وهو ما يدركه اللاعبون جيدا.

وتنطلق منافسات البطولة غدا السبت بمباراة الافتتاح التى تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى التى تقام مبارياتها فى الرباط.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.