بعد 20 ركلة ترجيح.. أبو جبل يقود البنك الأهلي لربع نهائي كأس مصر

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - البنك الأهلي

قاد محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي فريقه إلى ربع نهائي كأس مصر.

وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسدد كل فريق 10 ركلات ترجيح لكن البنك الأهلي حسم نتيجة المباراة بعدما سجل لاعبوه 8 ركلات مقابل 7 لنادي طلائع الجيش.

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وحجز البنك الأهلي مقعدا في ربع نهائي كأس مصر ليواجه بيراميدز الفائز على الاتحاد السكندري.

وصف المباراة

بدا نادي طلائع الجيش المباراة بضغط هجومي على مرمى البنك الأهلي بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

واستغل كريم طارق خطا في التمرير من محمد أبو جبل ليسدد كرة ارتطمت بمدافع البنك الأهلي محمود الجزار وسكنت يمين المرمى في الدقيقة العاشرة.

وجاء رد البنك الأهلي عن طريق تسديدة من أحمد سعيد أبعدها الحارس عمر رضوان من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

وجاء المحاولة الثانية من تسديدة قوية من محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي أبعدها الحارس عمر رضوان بشكل رائع من يسار مرماه.

وجاء هدف التعادل للبنك الأهلي في الوقت القاتل بعد كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر برأسية سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وحصل أحمد ياسر على بطاقتين الأولى في الدقيقة 105 والثانية في الدقيقة 115 ليُطرد من الملعب ويكمل البنك الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.

وحسم البنك الأهلي نتيجة المباراة بركلات الترجيح بعد تسديد 20 ركلة بينهم ركلتي جزاء سجلهما حارسي المرمى محمد أبو جبل وعمر رضوان.

وأضاع محمود وادي الركلة الأخيرة لطلائع الجيش قبل ان يسجل محمد هلال ويمنح فريقه بطاقة العبور لربع نهائي الكاس.

طلائع الجيش البنك الأهلي كأس مصر
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