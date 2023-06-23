مباشر كأس مصر - الزمالك (0) (0) فاركو.. صبحي يمنع صاروخية حمادة

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

الزمالك × فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساءً.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع المقاولون العرب في ربع النهائي الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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ق 7: صبحي يمنع صاروخية حمادة من خارج منطقة الجزاء ببراعة.

بداية اللقاء

الزمالك فاركو كأس مصر
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