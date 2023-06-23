مباشر كأس مصر - الزمالك (0) (0) فاركو.. صبحي يمنع صاروخية حمادة
الجمعة، 23 يونيو 2023 - 21:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في دور الـ 16 من كأس مصر.
ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساءً.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع المقاولون العرب في ربع النهائي الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
--
ق 7: صبحي يمنع صاروخية حمادة من خارج منطقة الجزاء ببراعة.
بداية اللقاء
نرشح لكم
تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر تشكيل الزمالك – شيكابالا والزناري وإبراهيما نداي أساسيون ضد فاركو خبر في الجول – مدافع اتحاد العاصمة يدخل اهتمامات الأهلي عبد الرحيم محمد.. رجل صدق حبه وأخلص انتمائه فخلد التاريخ اسمه موتسيبي يعلن موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي.. واحتمالية تغيير اسم البطولة انتهت كأس مصر - طلائع الجيش (1) (7)-(8) (1) البنك الأهلي.. مباراة ماراثونية "الظروف الأسوأ منذ نشأته".. اللجنة القائمة على إدارة الإسماعيلي تعلن رحيلها في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري محيوص