انتهت كأس مصر - الزمالك (3) (1) فاركو.. الأبيض لربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساءً.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع المقاولون العرب في ربع النهائي الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 89: جووول الثااالث.. فتوح بلعب ثنائية مع بلحاج وتسديدة تسكن الشباك.

ق 62: مشاركة روقا وسيد عبد الله بدلا من شيكابالا والجزيري

ق 56: محمد صبحي يتدارك خطأه ويتصدى لكرة شكري نجيب المباغتة

ق 47: جووول تقليص الفارق.. عمرو جمال يحول عرضية أحمد شريف لهدف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جووول الثااااني.. مرتدة سريعة للزمالك وتسديدة مقوسة من مصطفى شلبي تسكن الشباك.

ق 35: تغيير أول في اللقاء بمشاركة أحمد شريف بدلا من رزقي حمرون

ق 20: جووول أوووول لزيزو من علامة الجزاء

ق 17: ركلة جزاء تحصل عليها زيزو من أحمد عوض

ق 7: صبحي يمنع صاروخية حمادة من خارج منطقة الجزاء ببراعة.

بداية اللقاء