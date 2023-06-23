تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر

يقود عمرو جمال هجوم فاركو في مواجهة الزمالك في دور الـ 16 من كأس مصر 2023.

ويلتقي الزمالك وفاركو في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

ويجاور جمال في الهجوم كل من: رزقي حمرون وشكري نجيب.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد البحراوي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال- شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد - أحمد شريف - محمود عماد – عبد الناصر محمد - أحمد فؤاد - عزمي غوما - ياسين مرعي - علي بهيج - هشام فتح الله .