تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر
الجمعة، 23 يونيو 2023 - 21:00
كتب : FilGoal
يقود عمرو جمال هجوم فاركو في مواجهة الزمالك في دور الـ 16 من كأس مصر 2023.
ويلتقي الزمالك وفاركو في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.
ويجاور جمال في الهجوم كل من: رزقي حمرون وشكري نجيب.
وجاء تشكيل فاركو:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: أحمد البحراوي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا.
خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري.
خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال- شكري نجيب.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد - أحمد شريف - محمود عماد – عبد الناصر محمد - أحمد فؤاد - عزمي غوما - ياسين مرعي - علي بهيج - هشام فتح الله .
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