تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

عمرو جمال يحتفل بهدفه مع فاركو أمام الزمالك

يقود عمرو جمال هجوم فاركو في مواجهة الزمالك في دور الـ 16 من كأس مصر 2023.

ويلتقي الزمالك وفاركو في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

ويجاور جمال في الهجوم كل من: رزقي حمرون وشكري نجيب.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك – شيكابالا والزناري وإبراهيما نداي أساسيون ضد فاركو خبر في الجول – مدافع اتحاد العاصمة يدخل اهتمامات الأهلي سلة – الزمالك يضم أحمد إسماعيل عبد الرحيم محمد.. رجل صدق حبه وأخلص انتمائه فخلد التاريخ اسمه

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد البحراوي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال- شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد - أحمد شريف - محمود عماد – عبد الناصر محمد - أحمد فؤاد - عزمي غوما - ياسين مرعي - علي بهيج - هشام فتح الله .

فاركو تشكيل فاركو في الكأس كأس مصر
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - الزمالك (0) (0) فاركو.. صبحي يمنع صاروخية حمادة تشكيل الزمالك – شيكابالا والزناري وإبراهيما نداي أساسيون ضد فاركو خبر في الجول – مدافع اتحاد العاصمة يدخل اهتمامات الأهلي عبد الرحيم محمد.. رجل صدق حبه وأخلص انتمائه فخلد التاريخ اسمه موتسيبي يعلن موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي.. واحتمالية تغيير اسم البطولة انتهت كأس مصر - طلائع الجيش (1) (7)-(8) (1) البنك الأهلي.. مباراة ماراثونية "الظروف الأسوأ منذ نشأته".. اللجنة القائمة على إدارة الإسماعيلي تعلن رحيلها في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري محيوص
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - الزمالك (0) (0) فاركو.. صبحي يمنع صاروخية حمادة 33 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود ثلاثي الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر 44 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال يعلن ضم روبن نيفيز.. ورسالة باكية إلى ولفرهامبتون 55 دقيقة | السعودية
تجربة أولى خارج إسبانيا.. مارسيلينو مديرا فنيا لـ مارسيليا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك – شيكابالا والزناري وإبراهيما نداي أساسيون ضد فاركو ساعة | الكرة المصرية
استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بسبب قضية تلاعب مر عليها 9 سنوات ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد – منتخب الشباب يقلب الطاولة على اليونان ويتأهل للدور الرئيسي بـ3 انتصارات ساعة | كرة يد
في عام المئوية.. رافائيل بينيتيز يتولى تدريب سيلتا فيجو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 3 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 4 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل