تشكيل الزمالك – شيكابالا والزناري وإبراهيما نداي أساسيون ضد فاركو

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 20:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا - الزمالك

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة فاركو في دور الـ16 من كأس مصر اليوم الجمعة.

ويواجه الزمالك منافسه فاركو في استاد القاهرة.

وشهد التشكيل إجراء ثلاثة تبديلات بمشاركة محمد عبد الغني ومصطفى الزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من محمد طارق وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله الذين خاضوا لقاء الاتحاد السكندري الأخير.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

في الوسط : نبيل عماد "دونجا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

في الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.

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