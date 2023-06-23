استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بسبب قضية تلاعب مر عليها 9 سنوات

استبعد نادي أوساسونا من المشاركة في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل بسبب مخالفات تعود لموسم 2013-14.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن القضية تعود لتلاعب في نتائج المباريات، وعقدت محاكمة بين يناير وفبراير 2020 واستغرقت شهر ونصف ولم يُعاقب النادي.

لكن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره باستبعاد أوساسونا من المشاركة في البطولة الأوروبية، والآن لدى الفريق الإسباني 6 أيام للاستئناف على القرار.

وسيتم الفصل في القضية بشكل سريع لمعرفة موقف النادي قبل إجراء القرعة المقرر عقدها يوم 7 أغسطس المقبل.

وأصدر النادي الإسباني بيانا:

"علم نادي أوساسونا ظهر اليوم، بنتائج التقرير الذي أعده مفتشو لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وفي التقرير المذكور، أعلن المفتشون عن عدم أهلية النادي للمشاركة في دوري المؤتمرات 2023-2024، وبالتالي حرمانه من حق المشاركة في المسابقات الأوروبية التي حصل عليها بشكل عادل على أرض الملعب".

يعود السبب إلى بعض الأحداث التي وقعت في موسم 2013-2014 والتي في رأي يويفا تتعارض مع المادة 4.1 ز من لوائح المنافسة. المقالة المذكورة تقول ما يلي:

"لم يشارك بشكل مباشر و-أو غير مباشر في أي نشاط يهدف إلى تنظيم أو التأثير على نتيجة المباراة، منذ دخول المادة 50 (3) من قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيز التنفيذ، أي في 27 أبريل 2007".

يعتبر مفتشو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن حكم المحكمة العليا الذي يدين العديد من المديرين السابقين لكيان النادي هو سبب كاف لاستبعاد أوساسونا من المسابقات الأوروبية بعد تسع سنوات من الأحداث. هذا، على الرغم من حقيقة أن نفس الجملة هي نتاج الشكوى المقدمة من قبل المديرين الحاليين للنادي في عام 2015 ضد السابقين".

COMUNICADO OFICIAL | Comunicado sobre la recomendación de los inspectores de la UEFA de no admitir la inscripción del club en la Conference League 23-24. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 23, 2023

وأوضح البيان أن مفتشي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتبروا أن حكم المحكمة العليا الذي يدين العديد من المديرين السابقين في النادي هو سبب كاف لاستبعاد أوساسونا، بعد تسع سنوات من الأحداث من المسابقات الأوروبية.

وحل أوساسونا في المركز السابع الموسم المنقضي في الدوري الإسباني وفي حال استبعاده بشكل نهائي سيعوضه أتليتك بلباو الذي حل ثامنا بفارق نقطتين عنه.

ماذا حدث؟

اُتهم النادي في موسم 2012-13 و2013-14 بالتلاعب في نتائج 3 مباريات وحصول طرف ثالث على مكافآت فوز.

وسبق أن قال إنجيل لويس فيزكاي مسؤول سابق في النادي: "دفعنا 150 ألف يورو لبلد الوليد كمكافأة للفوز على ديبورتيفو لاكورونيا، ومثلها أيضا لـ ريال بيتيس للفوز على سيلتا فيجو وهما منافسا الفريق على مراكز الهبوط في موسم 2012-2013".

وادعى أيضا دفع النادي 400 ألف يورو لخيتافي للخسارة من فريقه لكن لم يُثبت إذا كان النادي دفع المبلغ أم لا.

الفرق الثلاثة فازت بالفعل في لقاءاتها بنتيجة واحدة وهي 1-0.

أوساسونا بقى في الدوري في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

في الموسم التالي عانى أيضا الفريق في صراع الهبوط وادعى فيكازي أنه تلاعب في نتيجة مباراة واحدة فقط حيث دفع 400 ألف يورو لريال بيتيس من أجل الفوز على بلد الوليد في الجولة قبل الأخيرة و250 للخسارة من فريقه في الجولة الأخيرة.

وقيل أيضا أن النادي دفع 250 ألف يورو لإسبانيول للتعادل مع أوساسونا في الجولة قبل الأخيرة.

وهو ما حدث بيتيس فاز على بلد الوليد 4-3 وإسبانيول وأوساسونا تعادلا 1-1.

لكن أوساسونا خسر من بيتيس في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-1 وهبط إلى الدرجة الثانية رفقة بلد الوليد وريال بيتيس.

وسبق أن قال ميجيل أرشانكو رئيس النادي السابق إن ناديه لم يشارك في تلاعب بنتيجة المباراة رغم اعترافه بدفع مكافأة لريال بيتيس في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2013-14.

وتم الاتفاق على أنهم لن يدفعوا للفرق لإسقاط النقاط عن عمد، لكنهم قد يدفعون مكافآت لتحفيز الأطراف الثالثة على الفوز.

والآن يدفع أوساسونا ثمن قضية تلاعب مر عليها 9 سنوات.