كرة يد – منتخب الشباب يقلب الطاولة على اليونان ويتأهل للدور الرئيسي بـ3 انتصارات

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 20:00

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر للشباب - الصورة من الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد

وصل منتخب مصر لكرة اليد أدائه القوي في كأس العالم للشباب تحت 21 عاما وفاز على اليونان اليوم الجمعة.

وحول منتخب مصر تأخره في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من تأخر بنتيجة 20-17 في الشوط الأول إلى الانتصار بـ36-30.

وبذلك تأهل الفراعنة للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كوبا في الجولة 45-28، وعلى السعودية في الجولة الثانية 42-34.

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وتصدر منتخب مصر المجموعة وتلاه اليونان وتأهلا سويا للدور الرئيسي ليقعا في مجموعة واحدة مع صربيا وأيسلندا.

وسيلتقي الفراعنة مع صربيا في الـ25 من شهر يونيو الجاري وبعد ذلك بيوم يواجه أيسلندا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي.

ويشارك منتخب مصر للمرة العشرين في تاريخه والثامنة عشر على التوالي.

وسبق وأن حصد منتخب مصر اللقب من قبل عام 1993.

وحصد شباب الفراعنة الميدالية البرونزية مرتين آخرهم في النسخة السابقة والتي أقيمت في إسبانيا.

كرة يد منتخب مصر للشباب
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