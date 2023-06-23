في عام المئوية.. رافائيل بينيتيز يتولى تدريب سيلتا فيجو

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 19:35

كتب : FilGoal

رافائيل بينيتيز

عاد رافائيل بينيتيز للتدريب من جديد من بوابة نادي سيلتا فيجو الإسباني.

ووصف النادي في بيانه الرسمي أن تعيين الإسباني في منصب المدير الفني "حيث لا يُنسى ولا يتكرر في موسم ذكرى مئوية تأسيس النادي".

وأشار النادي إلى خوض المدرب 1009 مباراة حقق فيها 549 انتصارا ومحققا 13 لقبا مختلفا.

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وسيبدأ رافا مهمته مع الفريق بدءا من الفترة التحضيرية استعداد للموسم الجديد.

وأنهى سيلتا فيجو الموسم الماضي في الدوري الإسباني محتلا المركز الـ13 برصيد 43 نقطة.

بينيتيز البالغ من العمر 63 عاما له العديد من التجارب التدريبية الناجحة والطويلة بدأت منذ عام 1986.

وأبرز محطاته التدريبية مع ريال مدريد وليفربول وميلان وتشيلسي ونابولي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

وسبق وفاز بينيتيز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2005، ولقب الدوري الإسباني مرتين.

رافائيل بينيتيز سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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