في عام المئوية.. رافائيل بينيتيز يتولى تدريب سيلتا فيجو

عاد رافائيل بينيتيز للتدريب من جديد من بوابة نادي سيلتا فيجو الإسباني.

ووصف النادي في بيانه الرسمي أن تعيين الإسباني في منصب المدير الفني "حيث لا يُنسى ولا يتكرر في موسم ذكرى مئوية تأسيس النادي".

وأشار النادي إلى خوض المدرب 1009 مباراة حقق فيها 549 انتصارا ومحققا 13 لقبا مختلفا.

وسيبدأ رافا مهمته مع الفريق بدءا من الفترة التحضيرية استعداد للموسم الجديد.

✅👓 Principio de acuerdo para que 𝐑𝐚𝐟𝐚 𝐁𝐞𝐧𝐢́𝐭𝐞𝐳 sea el entrenador del @RCCelta100 💙#100AnosdeAfoutezaeCorazón — RC Celta (@RCCelta) June 23, 2023

وأنهى سيلتا فيجو الموسم الماضي في الدوري الإسباني محتلا المركز الـ13 برصيد 43 نقطة.

بينيتيز البالغ من العمر 63 عاما له العديد من التجارب التدريبية الناجحة والطويلة بدأت منذ عام 1986.

وأبرز محطاته التدريبية مع ريال مدريد وليفربول وميلان وتشيلسي ونابولي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

وسبق وفاز بينيتيز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2005، ولقب الدوري الإسباني مرتين.