سلة – الزمالك يضم أحمد إسماعيل

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 19:26

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد إسماعيل - كرة سلة - الزمالك

أعلن الزمالك اليوم الجمعة رسميا ضمه لأحمد إسماعيل لفريق كرة السلة في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن أحمد إسماعيل وقع على عقد يربطه بالنادي الأبيض لثلاث سنوات.

وكان الأهلي أعلن رحيل أحمد إسماعيل بنهاية الموسم الماضي لرفضه العرض المالي لتجديد تعاقده.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - أجوستي: ما حققناه في الأهلي عمل جماعي.. والطموح جزء من هويتنا سلة - وكيل أوجي مايو: اللاعب لا يريد اتخاذ إجراءات أخرى ضد الزمالك.. وهذا موقف كيجو كرة سلة - الجمع بين ثلاثية الألعاب الجماعية.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بالدوري

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "حرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق".

وتحدث أحمد إسماعيل عبر قناة "صدى البلد" وكشف سبب انتقاله للزمالك وقال: " علاقتي مع الأهلي انتهت بهدوء تام وبدون أي مشكلات والتفاوض مع الزمالك بدأ عقب نهاية الموسم مباشرة ووقعت لمدة ثلاث مواسم".

وتابع "الاتحاد السكندري كان من الأندية التي رغبت في ضمي وهو ناد كبير ولكن ولكنني شعرت بالراحة في الزمالك واخترت الانضمام إليه".

وأضاف "سنحاول تقديم موسم جيد مع الزمالك أنا والمجموعة المتواجدة وأن نكون قدر المسؤولية وجميعنا نكمل بعضنا وأنا أحد الأفراد المتواجدين في وفي النهاية التوفيق من عند الله".

أحمد إسماعيل كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
كرة سلة - أجوستي: ما حققناه في الأهلي عمل جماعي.. والطموح جزء من هويتنا سلة - وكيل أوجي مايو: اللاعب لا يريد اتخاذ إجراءات أخرى ضد الزمالك.. وهذا موقف كيجو كرة سلة - الجمع بين ثلاثية الألعاب الجماعية.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بالدوري خبر في الجول - الزمالك يريد إعادة أوجي مايو محترف السلة.. ولكن سلة - قرعة بطولة العالم للأندية.. الأهلي مع ممثلا أمريكا والبرازيل الكشف عن الشعار الجديد لـ الاتحاد المصري لكرة السلة كرة سلة - الكشف عن موعد إقامة السوبر بين الأهلي والزمالك في البحرين كرة سلة - رواندا تستضيف نهائيات الدوري الإفريقي حتى 2028
أخر الأخبار
اسكواش - سداسي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى
بعد غياب 15 عاما.. الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي بعد سيناريو جنوني رفقة الوداد ساعة | الوطن العربي
مؤتمر أوسوريو: مصطفى شلبي لعب كمهاجم وهمي.. وهذه أهدافي في الانتقالات ولم أتواصل مع جوارديولا 2 ساعة | الكرة المصرية
تأهل معتاد.. الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بثلاثية ضد فاركو 2 ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يعلن عدم ضمه لـ باريديس ويعيده إلى سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز 3 ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - هشام عبد المنعم مديرا فنيا لـ الألومنيوم 3 ساعة | الدرجة الثانية
كرة طائرة - حسن الحصري يتولى تدريب الاتحاد السكندري 3 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة