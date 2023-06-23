سلة – الزمالك يضم أحمد إسماعيل

أعلن الزمالك اليوم الجمعة رسميا ضمه لأحمد إسماعيل لفريق كرة السلة في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن أحمد إسماعيل وقع على عقد يربطه بالنادي الأبيض لثلاث سنوات.

وكان الأهلي أعلن رحيل أحمد إسماعيل بنهاية الموسم الماضي لرفضه العرض المالي لتجديد تعاقده.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "حرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق".

وتحدث أحمد إسماعيل عبر قناة "صدى البلد" وكشف سبب انتقاله للزمالك وقال: " علاقتي مع الأهلي انتهت بهدوء تام وبدون أي مشكلات والتفاوض مع الزمالك بدأ عقب نهاية الموسم مباشرة ووقعت لمدة ثلاث مواسم".

وتابع "الاتحاد السكندري كان من الأندية التي رغبت في ضمي وهو ناد كبير ولكن ولكنني شعرت بالراحة في الزمالك واخترت الانضمام إليه".

وأضاف "سنحاول تقديم موسم جيد مع الزمالك أنا والمجموعة المتواجدة وأن نكون قدر المسؤولية وجميعنا نكمل بعضنا وأنا أحد الأفراد المتواجدين في وفي النهاية التوفيق من عند الله".