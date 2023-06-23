بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا اليوم الجمعة إقامة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وأوضح فيفا في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بناء على اجتماع مجلسه اليوم تقرر التالي:

** إقامة كأس العالم للأندية 2025 التي ستشهد مشاركة 32 فريقا لأول مرة في أمريكا.

يذكر أن تلك النسخة تأكد فيها رسميا مشاركة الأهلي والوداد والهلال وأوراوا ريدز وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي وبالميراس وفلامنجو ومونتيري وليون المكسيكي وسياتل ساوندرز.

واقترب أوكلاند سيتي من المشاركة في البطولة في ظل كونه صاحب أعلى تصنيف في قارة أوقيانوسيا.

** إقامة كونجرس فيفا رقم 74 في بانكوك عاصمة تايلاند في 17 مايو 2024.

** كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما 2024 سيقام في الدومنيكيان.

** كأس العالم للشابات تحت 20 عاما 2024 سيقام في كولومبيا.

** كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما 2023 سيقام في إندونيسيا.

** إقامة كأس العالم للكرة الخماسية 2024 في أوزباكستان.

** إقامة كأس العالم للكرة الشاطئية في الإمارات من 15 لـ25 فبراير 2024.