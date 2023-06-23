تقرير: الهلال يجدد مفاوضاته مع فونسيكا

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا - روما الإيطالي

جدد نادي الهلال السعودي مفاوضات التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا.

ويرتبط فونسيكا بعقد مع ليل الفرنسي حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال فتح باب المفاوضات مع فونسيكا لخلافة رامون دياز.

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وأوضحت التقارير أن فونسيكا أعطى مؤشرا إيجابيا لقبول العرض الهلالي المقدم له، ومنح المفاوض موافقة مبدئية.

واشترط المدرب البرتغالي عدم ممانعة نادي ليل لرحيله في ظل ارتباطه معه بعقد ممتد حتى يونيو 2024، تاركا الباب مفتوحا على مصراعيه لإتمام التعاقد بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى احتفاظ نادي الهلال بأوراق مفاوضاته مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس والإسباني جولين لوبيتيجي، بعد إعتذار البرتغاليين سيرجيو كونسيساو وماركو سيلفا، المرتبطين بعقدين تدريبين مع بورتو البرتغالي وفولاام الإنجليزي حتى 2024.

شبكة "بي إن سبورتس" ذكرت في وقت سابق أن أليجري يتفاوض مع مسؤولي الهلال السعودي.

وكشف التقرير أن العرض يشمل مدة التعاقد لمدة عامين مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

وينتهي تعاقد الإيطالي مع البيانكونيري في 2025.

وبحسب التقارير فأن المدرب الإيطالي أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف النادي.

وقاد أليجري يوفنتوس خلال ولايته الثانية، في 108 مباراة دون التتويج بأي لقب، حقق الفوز في 58 وتعادل في 21 وخسر 29.

ودرب أليجري أندية سبال وليكو وساسولو وكالياري وميلان ويوفنتوس.

صاحب الـ 55 عاما توج خلال مسيرته كمدرب بالدوري الإيطالي 6 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر الإيطالي 3 مرات.

الهلال السعودي باولو فونسيكا
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