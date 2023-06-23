في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري محيوص

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 16:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

أيمن محيوص

ترددت أنباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مع المهاجم الجزائري أيمن محيوص

أيمن محيوص

النادي : اتحاد الجزائر

اتحاد الجزائر

وينتهي تعاقد محيوص مع اتحاد الجزائر بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محيوص تم عرضه على إدارة نادي الزمالك لتدعيم هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

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ولكن إدارة الزمالك لم تتخذ قرارا بهذا الصدد ولم تتحرك نظرا لعدة متغيرات أبرزها الوضع الحالي للأجانب في قائمة الفريق.

وكان الزمالك قد جدد عقد الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي حتى صيف 2025.

ويعني ذلك أن الزمالك لا يملك في الوقت الحالي مكانا للاعب أجنبي.

وتضم قائمة الزمالك الخماسي الأجنبي: سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا.

محيوص صاحب الـ 25 عاما يلعب ضمن صفوف اتحاد الجزائر منذ صيف 2019.

وخاض محيوص 109 مباراة مع اتحاد الجزائر وسجل 30 هدفا وصنع 8 آخرين.

وتُوج محيوص بلقبي الدوري الجزائري والبطولة الكونفدرالية.

نادي الزمالك أيمن محيوص اتحاد الجزائر
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