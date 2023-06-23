ليس ذاهبا إلى أي مكان.. ريال مدريد يعلن عن تجديد عقد سيبايوس

أعلن ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط داني سيبايوس.

وكان عقد سيبايوس ينتهي خلال أيام، تحديدا في 30 يونيو.

ولكن أنهى النادي الملكي تلك المسألة بشكل قاطع، مجددا عقده لمدة 4 سنوات.

وينتهي عقد سيبايوس الجديد في صيف 2027.

وحقق لاعب الوسط بقميص ريال مدريد 11 لقبا حتى الآن.

وتوج سيبايوس بدوري أبطا لأوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

على الصعيد المحلي فاز اللاعب بالدوري الإسباني وكأس الملك مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

ولعب سيبايوس 120 مباراة بقميص ريال مدريد، وخاض 13 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الأول.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مسيرته في ريال بيتيس.

وانتقل إلى الميرينجي للمرة الأولى في صيف 2017 مقابل 16.5 مليون يورو.

وفي 2019 خرج اللاعب في إعارة إلى صفوف أرسنال لمدة عامين، ثم عاد منها إلى سانتياجو بيرنابيو.

وشارك سيبايوس في 30 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم وصنع خلالها 4 أهداف.