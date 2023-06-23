خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة السولية أمام حرس الحدود

تعرض عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق الماضية أمام حرس الحدود.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن التشخيص المبدئي لإصابة السولية هو شد في العضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب اليوم -الجمعة- للأشعة لتحديد درجة الإصابة والفترة المتوقعة للعلاج.

وغادر السولية أرض الملعب في الدقيقة 55 متأثرا بالإصابة ليشارك أليو ديانج بدلا منه.

وتغلب الأهلي على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي محمود بن والي "هدف عكسي" في الدقيقة 4، وأحمد عبد القادر في الدقيقة 56، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة إقامة لاعبو حرس الحدود ممرا شرفيا للاعبي الأهلي، عقب فوز الفريق الأحمر بدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي.

وحقق الأهلي فوزه السابع على التوالي في الدوري المصري، واستمر بلا هزيمة.

الأهلي رفع رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

فيما تأكد هبوط حرس الحدود رسميا بالمركز الثامن عشر والأخير، حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة.