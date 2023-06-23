تقرير: مدرب طرابزون يرفض رحيل تريزيجيه

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يرفض الكرواتي نيناد بيليكا مدرب طرابزون سبور رحيل محمود حسن تريزيجه عن صفوف الفريق هذا الصيف.

ويرتبط تريزيجيه بعقد مع طرابزون سبور حتى صيف 2025.

وبحسب موقع " 61 ساعة" التركي فإن نيناد بيليكا المدير الفني لفريق طرابزون أبلغ إدارة ناديه برفضه رحيل تريزيجيه.

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وأوضح التقرير أن طرابزون سبور قرر الإبقاء على تريزيجه ضمن صفوفه رغم تليقه عددا من العروض وتحديدا من الدوري السعودي للمحترفين.

طرابزون كان يرغب في الحصول على 7 أو 8 ملايين يورو مقابل بيع خدمات اللاعب المصري بعد اهتمام الأندية السعودية خلال الفترة الأخيرة قبل أن يقرر استمرار اللاعب بين صفوفه.

وفقا لتقارير فإن كل من نادي اتحاد جدة وأهلي جدة يرغبان في الحصول على اللاعب ولكنهم لم يرسلوا عروضا رسمية بعد.

الدولي المصري شارك في الموسم الحالي مع طرابزون في 41 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 آخرين.

تريزيجيه صاحب الـ 28 عاما انتقل إلى صفوف طرابزون في الصيف الماضي قادما من نادي أستون فيلا.

طرابزون سبورت تريزيجيه - طرابزون سبور
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