بداية الدفاع عن الكأس.. موعد مباراة الأهلي ضد منتخب السويس والقنوات الناقلة

بعد عودته إلى المنافسات المحلية، يستعد الأهلي لبدء حملة الدفاع عن لقب كأس مصر بمواجهة منتخب السويس في دور الـ 32.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

ثم استأنف الأحمر منافسات الدوري المصري بالفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

بينما أنهى منتخب السويس مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، محتلا المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

ويلتقي الفائز من الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية في ختام مباريات دور الـ 16.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر بعد فوزه بنهائي النسخة الماضية على حساب بيراميدز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 25 يونيو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي هذه المباراة.

وينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وهذه هي المباراة الخامسة بين الأهلي ومنتخب السويس، وجميع الوقائع السابقة أتت في الدوري المصري.

ولم يسبق للسويس تحقيق أي انتصار على الفريق الأحمر، بواقع 3 هزائم وتعادل وحيد.

في موسم 1997-1998 فاز الأهلي ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ثم فاز في الدور الثاني بنتيجة 2-0.

أما في موسم 1999-2000، فاز الأهلي في القاهرة 3-1، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بدون أهداف.