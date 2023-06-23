بعد الفوز على حرس الحدود.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 14:37

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - حرس الحدود والأهلي

عاد الأهلي إلى منافسات الدوري المصري بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16.

وأقيمت المباراة على استاد الكلية الحربية وشهدت فوز الأحمر بأهداف محمود بن والي "في مرماه" وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى 65 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

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واسترد الأهلي نشاطه المحلي عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وفاز الأهلي ذهابا على الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد في القاهرة يوم 4 يونيو.

ثم عاد الأحمر بالكأس للمرة الـ 11 في تاريخه، بفضل التعادل في مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته.

والآن يواصل الأهلي سعيه لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ موسم 2019-2020، حيث توج الزمالك بآخر نسختين على التوالي.

والآن.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

ترتيب الدوري:

1- الأهلي: 65 نقطة - 25 مباراة

2- بيراميدز: 64 نقطة - 30 مباراة

3- فيوتشر: 57 نقطة - 30 مباراة

4- الزمالك: 53 نقطة - 30 مباراة

الثلاثي من الثاني للرابع يملك 4 مباريات متبقية، ليصبح حد كل منهم الأقصى هو 12 نقطة فوق رصيده الحالي.

حد الزمالك الأقصى هو 65 نقطة، وبالتالي يفقد الأبيض فرصة الدفاع عن اللقب رسميا بمجرد حصول الأهلي على نقطة واحدة.

أما حد فيوتشر الأقصى هو 69 نقطة، وبالتالي يحتاج الأهلي إلى 5 نقاط لإقصائه من المنافسة دون النظر إلى نتائجه.

أخيرا بيراميدز هو الطرف الذي يملك عمرا أطول في الصراع، وهو من يمثل خط حسم الدوري بحده الأقصى البالغ 76 نقطة.

الأهلي سيحسم الدوري رسميا بوصوله إلى النقطة 77، أي تفصله 12 نقطة فقط عن اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى.

بكلمات أخرى، يحتاج الأهلي لـ 4 انتصارات من مبارياته التسع المتبقية لحسم اللقب.

وإذا أتم الأحمر مهمته، سيتوح بالدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه.

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