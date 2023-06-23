ميسي وركبة صناعية ونفي يزيد الارتباك.. ما وراء اعتزال لويس سواريز

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

لويس سواريز - جريميو

ماذا سيحدث في قصة النجم الأوروجوياني لويس سواريز واعتزاله المحتمل؟ الأمور تزداد ارتباكا رغم الإجابة القاطعة التي خرج بها باولو كاليفي نائب رئيس نادي جريميو البرازيلي لكرة القدم، فريق البيستوليرو الحالي.

لويس سواريز

النادي : جريميو

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي
جريميو

وقال كاليفي في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني تأكيده للجماهير هو أن اجتماع لويس سواريز مع إدارة جريميو لإبلاغها بقرار اعتزاله لم يحدث".

وأضاف "أحترم عمل الصحفيين، ولكن المصادر التي لجأوا إليها كانت على خطأ".

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وأوضح "الحقيقة واضحة. جريميو يملك عقدا مع سواريز، ولا يمكن لأحد أن يخبر بالمستقبل، فلا أحد يعلم ماذا سيكون في الغد".

واختتم "ما يمكنني قوله هو أن المعلومة التي تم منحها عن إبلاغ اللاعب للإدارة بالاعتزال كانت خاطئة".

هذا النفي أضاف لحالة الارتباك، بسبب تصريحات ألبرتو جيرا رئيس النادي، التي ألمح خلالها إلى إمكانية اعتزال سواريز.

وقال جيرا في تصريحات للصحفيين: "لويس سواريز يتلقى العديد من الحقن، ويتناول الكثير من الأدوية قبل كل مباراة".

وأضاف "لقد وصل إلى الحد الأقصى من الألم".

فيما نقلت تقارير صحفية أن سواريز يفكر في تركيب ركبة صناعية، بعد أن خضع مهاجم منتخب أوروجواي للعديد من العمليات الجراحية في السنوات الأخيرة بركبته.

إما الاستمرار وإما الاعتزال.. أليس كذلك؟ لا، هناك إنتر ميامي أيضا..

حسبما ذكر موقع " gauchazh" البرازيلي في تقرير له يوم الثلاثاء الماضي فإن سواريز يريد مزاملة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، الذي انتقل لتوه إلى إنتر ميامي الأمريكي، وبالتالي يبحث عن طريقة لفسخ عقده مع جريميو.

وأوضح التقرير أن جريميو سيضع بندا في فسخ تعاقده مع سواريز ينص على منحه مكافأة حال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي ليزامل ليونيل ميسي.

ماذا عن الملعب؟ شارك سواريز في المباراة الأخيرة ضد أمريكا مينيرو، وسجل الهدف الثالث لفريقه الذي فاز 3-1، واستمر في الملعب حتى خرج في الدقيقة 81.

وبدأ سواريز مسيرته مع جريميو في الرابع من شهر يناير الماضي وسجل هاتريك وفاز بكأس ريكوبا جاوتشا.

وخاض سواريز مع جريميو 26 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

يذكر أن سواريز -36 عاما- هو نجم سابق لأياكس وليفربول وبرشلونة، وفاز مع الأخير بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2015.

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