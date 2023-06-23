دي خيا في خطر.. مانشستر يونايتد يجتمع بوكيل أونانا

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

أندري أونانا - إنتر

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع بين ألبرت بوتينيس وكيل أعمال الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان، وبين إدارة مانشستر يونايتد.

وذكرت "سكاي سبورت إيطاليا" أنه على الرغم من ذلك الاجتماع، فإن إنتر لن يجلس على طاولة المفاوضات قبل تلقيه عرضا لا يقل عن 50 مليون يورو.

ويستهدف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، لاعبه السابق الذي دربه من قبل في أياكس.

أخبار متعلقة:
دي ماريزو: مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع ديكلان رايس تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد الثاني لضم ماونت أثليتك: زيدان إقبال يغادر مانشستر يونايتد إلى هولندا أثليتك: مانشستر سيتي يقدم عرضه لـ تشيلسي لضم كوفاسيتش

ويرغب المدرب الهولندي في ضم الحارس الكاميروني بفضل قدراته على بدء اللعب من الخلف، وهو ما يفتقر إليه في الحارس الأساسي المهدد حاليا دافيد دي خيا.

ويواجه دي خيا إمكانية نهاية مسيرته مع الشياطين الحمر، أو على الأقل نهاية أيامه كحارس أول، والتي امتدت منذ عام 2011.

أما العقبة الثانية في طريق تلك الصفقة، فهي توتنام هوتسبر.

توتنام لا ينافس يونايتد على ضم أونانا، بل اقتنص البديل المثالي الذي أراده إنتر، وهو جلييلمو فيكاريو حارس مرمى إمبولي.

وتشير التقارير إلى إنهاء السبرز للصفقة مقابل 20 مليون يورو، على أن يتم الكشف الطبي خلال الأيام المقبلة.

ووصل أونانا مع إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

يذكر أن الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عاما، يمتد عقده مع النيراتزوري حتى صيف 2027.

أندري أونانا مانشستر يونايتد دي خيا الدوري الإنجليزي إنتر الدوري الإيطالي إريك تين هاج
نرشح لكم
في رحلة بالدراجة.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع نجم الغريم دورتموند بطلب من المدرب.. بشكتاش يطارد النني للمرة الثانية لن يعود إلى ميلانو من إسطنبول.. دجيكو ينضم إلى فنربخشة موندو: تمت.. بوسكيتس إلى إنتر ميامي ليزامل ميسي لماذا تتصارع الأندية على ضم ديكلان رايس؟ لاعب خط وسط شامل خيارات مختلفة.. كيف يبدو انتقال كاي هافيرتز إلى أرسنال مناسبا رومانو: زميل جديد لـ رونالدو.. النصر يتقدم في مفاوضات بروزوفيتش رومانو: يوفنتوس يدرس التعاقد مع بارتي.. ومنافسة سعودية
أخر الأخبار
دي خيا في خطر.. مانشستر يونايتد يجتمع بوكيل أونانا 29 دقيقة | ميركاتو
في رحلة بالدراجة.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع نجم الغريم دورتموند 50 دقيقة | ميركاتو
بداية الدفاع عن الكأس.. موعد مباراة الأهلي ضد منتخب السويس والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
بطلب من المدرب.. بشكتاش يطارد النني للمرة الثانية ساعة | الدوري الإنجليزي
ميدالية ذهبية مصرية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف ساعة | رياضات أخرى
مدرب الزمالك السابق يتولى قيادة بترول أسيوط 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 23 يونيو 2023.. الزمالك في الكأس وحسم الدوري المغربي ومنافس الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب الحدود: الأهلي لا يحتاج لهدايا.. وسنلعب لتحسين الصورة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 3 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 4 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل