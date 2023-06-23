دي خيا في خطر.. مانشستر يونايتد يجتمع بوكيل أونانا

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع بين ألبرت بوتينيس وكيل أعمال الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان، وبين إدارة مانشستر يونايتد.

وذكرت "سكاي سبورت إيطاليا" أنه على الرغم من ذلك الاجتماع، فإن إنتر لن يجلس على طاولة المفاوضات قبل تلقيه عرضا لا يقل عن 50 مليون يورو.

ويستهدف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، لاعبه السابق الذي دربه من قبل في أياكس.

ويرغب المدرب الهولندي في ضم الحارس الكاميروني بفضل قدراته على بدء اللعب من الخلف، وهو ما يفتقر إليه في الحارس الأساسي المهدد حاليا دافيد دي خيا.

ويواجه دي خيا إمكانية نهاية مسيرته مع الشياطين الحمر، أو على الأقل نهاية أيامه كحارس أول، والتي امتدت منذ عام 2011.

أما العقبة الثانية في طريق تلك الصفقة، فهي توتنام هوتسبر.

توتنام لا ينافس يونايتد على ضم أونانا، بل اقتنص البديل المثالي الذي أراده إنتر، وهو جلييلمو فيكاريو حارس مرمى إمبولي.

وتشير التقارير إلى إنهاء السبرز للصفقة مقابل 20 مليون يورو، على أن يتم الكشف الطبي خلال الأيام المقبلة.

ووصل أونانا مع إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

يذكر أن الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عاما، يمتد عقده مع النيراتزوري حتى صيف 2027.