مدرب الزمالك السابق يتولى قيادة بترول أسيوط

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 10:34

كتب : رضا السنباطي

أحمد عبد المقصود - الزمالك

أعلن نادي بترول أسيوط عن تعيين أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق.

جاء ذلك خلفا لهشام عبد المنعم الذي تقدم باستقالته عقب نهاية الموسم.

ويتكون الجهاز الفني الجديد من:

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أحمد عبد المقصود - المدير الفنى

هشام على - المدرب العام

محمود زيان - المدرب المساعد

عمرو عادل - مدرب الحراس

مصطفى محمود - مدرب الأحمال

ياسر سمير - المدير الإدارى

صالح سليم - الإداري

خالد أنور - اخصائي التأهيل والإصابات

أحمد جلال - أخصائي التأهيل

أحمد زيدان - أخصائي التأهيل والتدليك

وأنهى بترول أسيوط مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وهذا المركز مؤهل لدوري المحترفين الجديد الذي سينطلق في الموسم المقبل، وسيصبح الدرجة التالية مباشرة للدوري الممتاز.

وعمل أحمد عبد المقصود ضمن الجهاز الفني للزمالك، كما تولى منصب المدير العام في البنك الأهلي.

وعاد عبد المقصود إلى نادي الزمالك مرة أخرى خلال الموسم الحالي رفقة أسامة نبيه الذي تولى القيادة مؤقتا بعد رحيل جوسفالدو فيريرا للمرة الأولى هذا الموسم.

بعد رحيل فيريرا بشكل نهائي، تولى عبد المقصود قيادة الزمالك مؤقتا قبل وصول المدرب الحالي خوان كارلوس أوسوريو.

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