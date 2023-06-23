مواعيد مباريات الجمعة 23 يونيو 2023.. الزمالك في الكأس وحسم الدوري المغربي ومنافس الأهلي

يشهد اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر يونيو 2023 مباراة الزمالك ضد فاركو في دور الـ 16 لكأس مصر.

كما يشهد حسم صراع الدوري المغربي بين الجيش الملكي (64 نقطة) والوداد (63 نقطة) في الجولة الأخيرة.

ويلعب الجيش الملكي في ضيافة اتحاد طنجة، بينما يخرج الوداد لملاقاة المغرب الفاسي.

كما يلعب اتحاد الجزائر بطل الكونفدرالية ومنافس الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، أمام مولودية الجزائر في الدوري المحلي.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم 23 يونيو 2023:

كأس مصر

طلائع الجيش × البنك الأهلي

6:30 مساء - أون تايم سبورتس 2

الزمالك × فاركو

9:30 مساء - أون تايم سبورتس 1

الدوري المغربي

*جميع المباريات تنطلق في تمام الساعة 10 مساء.

اتحاد طنجة × الجيش الملكي

المغرب الفاسي × الوداد

الرجاء × الدفاع الحسني الجديدي

نهضة بركان × شباب المحمدية

الفتح الرباطي × حسنية أغادير

الشباب الرياضي السالمي × أولمبيك أسفي

مولودية وجدة × المغرب التطواني

أولمبيك خريبكة × الاتحاد التوركي

الدوري التونسي

*تنطلق المباراتان في الساعة 6:30 مساء

الاتحاد المنستيري × اتحاد بن قردان

اتحاد تطاوين × الأولمبي الباجي

الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر × مولودية الجزائر - 8 مساء

الدوري العراقي

الحدود × كربلاء - 5:00 مساء

الديوانية × نوروز - 5:00 مساء

نفط الوسط × الصناعة - 5:00 مساء

نفط ميسان × الكهرباء - 7:15 مساء

القاسم × دهوك - 7:15 مساء

القوة الجوية × الزوراء - 9:30 مساء