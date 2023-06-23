مؤتمر مدرب الحدود: الأهلي لا يحتاج لهدايا.. وسنلعب لتحسين الصورة

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 00:54

كتب : أحمد الخولي

محمد مكي

تحدث محمد مكي مدرب حرس الحدود عن خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 للدوري المصري الممتاز.

وقال مكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نهنئ الأهلي لحصوله على دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "الأهلي فريق كبير، والهدف الذي أتاه مبكرا جعل الأمور أصعب، والأهلي ليس بحاجة لهدايا".

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وجاء الهدف الأول بالنيران الصديقة من محمود بن والي مدافع حرس الحدود في الدقيقة الرابعة.

وأوضح مكي "لاعبونا اجتهدوا وأشكرهم على جهدهم. لدينا 7 لاعبين واجهوا الأهلي وجماهيره للمرة الأولى".

وتابع "سنواصل اكتساب الخبرات، واللعب لتحسين الصورة العامة".

واختتم "نعمل في أكثر من اتجاه، خصوصا في تحديد هوية الباقين أو الراحلين من اللاعبين".

وحقق الأهلي فوزه السابع على التوالي في الدوري المصري، واستمر بلا هزيمة.

الأهلي رفع رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

فيما تأكد هبوط حرس الحدود رسميا بالمركز الثامن عشر والأخير، حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة.

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