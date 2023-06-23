مؤتمر كولر: المداورة تمهيدا لرحيل حمدي فتحي؟ غير صحيح.. والأحلام سهلة ولكن

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 00:41

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - حرس الحدود والأهلي

أبدى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي سعادته بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 للدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي:"القائمة اكتملت منذ يومين فقط، وبالتالي لم يكن من السهل التحضير لهذه المباراة بعد فرحة كبيرة بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "نجحنا في إعادة الفريق لأجواء الدوري من جديد وأجرينا عدة تعديلات على التشكيل وتمكننا من تحقيق الفوز".

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وبسؤاله عما إذا كان التعديل في التشكيل اليوم تمهيدا لرحيل حمدي فتحي عن الفريق قال: "التغيير في التشكيل جاء بسبب ضغط المباريات. منحت الراحة لحمدي فتحي وحسين الشحات وغيرهما ممن لعب مباريات كثيرة".

وعن إضافة الكرة الإفريقية له قال كولر: "لم أكمل عاما هنا ولكني أخذت انطباعات كبيرة عن الكرة الإفريقية. سعيد بتواجدي في ناد كبير ومنظم لديه أسس مثل الأهلي".

وواصل "جمهور الأهلي يريد البطولات. بمجرد أن نفوز ببطولة يطالبنا بأخرى في الليلة التالية. أتقبل ذلك وأتمنى تحقيق كل البطولات".

وأوضح "من السهل أن تقول إنك تريد تحقيق البطولات، ولكن الصعب هو العمل والتعب. الأحلام سهلة، التنفيذ هو الصعب".

وعن علي معلول قال كولر: "إنه لاعب كبير ولديه خبرات ويسهل علينا الكثير. إنه لاعب مهم وسعيد بوجوده معنا".

واختتم "الدوري لم يحسم بعد وكل الأمور مفتوحة. سنركز على الفوز في الدوري، ولدينا مباراة في كأس مصر سنركز فيها أولا".

وحقق الأهلي فوزه السابع على التوالي في الدوري المصري، واستمر بلا هزيمة.

الأهلي رفع رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

فيما تأكد هبوط حرس الحدود رسميا بالمركز الثامن عشر والأخير، حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة.

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